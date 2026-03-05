Зону конфликта на Ближнем Востоке покинули 12 тысяч россиян
5 марта 202612:12
Двенадцать тысяч россиян эвакуировались из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«На сегодняшний момент, на эту минуту 12 тысяч российских граждан уже покинули зону конфликта», — рассказала дипломат в эфире Первого канала.
Граждан вывезли бортами МЧС и отечественными авиаперевозчиками, отмечает RT.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что со 2 марта авиакомпании смогли вывезти с Ближнего Востока 6 тысяч россиян. Было оперативно организовано свыше 30 рейсов.
