Под Белгородом супружеская пара пострадала при атаке дрона

Два человека пострадали при атаке беспилотника в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Смородино... в результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадала супружеская пара», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

У мужчины обнаружили минно-взрывную травму, осколочные ранения, перелом, частичную ампутацию пальца руки. При этом у женщины зафиксировали осколочные ранения. Пострадавших доставили в больницу.

Ранее в Саратовской области три человека пострадали после атаки БПЛА.

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
