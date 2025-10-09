Добро с огнеметом: Клименко усомнился в полезности ГОСТа для видеоигр
Ограничения нужны отрасли только тогда, когда есть понятное обоснование для этого, заявил НСН Герман Клименко.
Мир видеоигр огромен, поэтому не стоит всех ограничивать едиными критериями и вводить ГОСТы, рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в разговоре с НСН.
В России готовят ГОСТ на видеоигры. В документе чиновники хотят прописать свод правил: какая степень насилия допустима, какие нарративы можно транслировать, а что необходимо запрещать. Об этом сообщила заместитель начальника отдела стандартизации в секторах промышленности управления стандартизации Росстандарта Анастасия Каврусова на заседании круглого стола в Госдуме. Ее слова передает ТАСС. Клименко усомнился, что эти меры необходимы индустрии.
«Во-первых, ГОСТ — это история, которая не обязательна к исполнению. Эти стандарты надо бы учитывать, но это просто пожелания. Во-вторых, большая проблема в том, насколько индустрия будет вовлечена в подобное. Правила всегда полезны, они должны быть общими для видеоигр, но тут должно быть объяснение: а зачем они нужны? Компьютерные игры — это огромное количество разнообразных жанров и историй. Есть танчики, стрелялки, бродилки, спорт. Я не уверен, что нам нужны ограничения. Если вдруг появятся какие-то правила, то следом найдется множество людей, которые будут ножом, топором и огнеметом нести добро. Во всех этих историях очень слабая правовая конструкция, чтобы навешивать сюда еще и ГОСТ, но говорить об этом полезно», — пояснил он.
Ранее IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Иван Калмыков объяснил НСН, чем обернется введение акциза на зарубежные игры для россиян.
