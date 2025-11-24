Новая версия журнала «Игромания» планирует привлечь геймеров уникальным контентом, а не соревноваться в новостной повестке с соцсетями, объяснил в интервью НСН креативный директор издания Артур Сопельник.

Ранее стало известно, что печатная версия культового журнала будет перезапущена, спустя семь лет после его закрытия. Сопельник объяснил, зачем в 2025 году печатное издание.