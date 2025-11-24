«Мы не сходили с ума!»: Создатели новой «Игромании» не считают соцсети конкурентами

Печатная версия журнала - это культурный код для геймеров, при этом на его страницах будут и старые, и современные имена, сказал в эфире НСН Артур Сопельник.

Новая версия журнала «Игромания» планирует привлечь геймеров уникальным контентом, а не соревноваться в новостной повестке с соцсетями, объяснил в интервью НСН креативный директор издания Артур Сопельник.

Ранее стало известно, что печатная версия культового журнала будет перезапущена, спустя семь лет после его закрытия. Сопельник объяснил, зачем в 2025 году печатное издание.

«На печатной версии журнала выросло не одно поколение геймеров. Это культурный код, без которого мы - не мы. Решение о печатной версии - это не какой-то эмоциональный посыл. На дворе 2025 год и все привыкли получать информацию с синих экранов, но за семь лет, пока не было журнала, нам есть о чем рассказать и чем поделиться. Если раньше журнал был проводником в мир игровых новостей и релизов, то сейчас есть соцсети, которые побеждают нас триллион раз. Поэтому мы пошли по пути уникального контента, который можно будет встретить только в журнале, и он будет являться вечно зеленым. При этом у нас достаточно небольшой тираж, мы не сходили с ума в плане каких-то колоссальных цифр», - отметил он.

При этом Сопельник пообещал читателям современные имена на страницах журнала.

«Безусловно, читатель в журнале найдет знакомые имена не только из прошлой "Игромании", но и из современных медиа. Мы привлекали разных авторов и не только авторов», - заинтриговал собеседник НСН.

Основатель группы Therr Maitz Антон Беляев ранее рассказал НСН, что планирует делать на должности главного редактора журнала «Правила жизни».

