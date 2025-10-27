Как подчеркнул собеседник НСН, внутриигровые предметы нельзя считать надежной инвестицией.

«Считаю, все это из "околосерой области" в плане регулирования. Это поле высоких рисков. Игровые предметы действительно прибавляют в год 40% стоимости, однако их никогда нельзя было рассматривать в качестве надежных инвестиций. Мы имеем дело с платформой, которая принадлежит частной компании. Также с внутриигровыми предметами, которые тоже принадлежат частной компании. Эту систему регулирует пользовательское соглашение. Компания в любой момент может изменить его, как ей будет удобно. На аккаунте может быть игровых предметов на сумму, допустим, в 500 тысяч долларов. При этом администрация в любой момент может заблокировать этот аккаунт, никакими торгово-рыночными порядками это не регулируется. В суде обратно все это потом не отсудишь. Также аккаунт могут взломать и угнать», - заявил Пименов.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет обороты в нише компьютерных клубов выросли почти в 40 раз. В компьютерные игры играют почти две трети россиян, а 27% занимаются этим ежедневно. В тоже время продажи консолей упали на 18%, а видеокарт на 22%, напоминает «Радиоточка НСН».

