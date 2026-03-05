Пришло время силы: Чем Россия может ответить на атаку на газовоз у Мальты
Распределение групп морской пехоты по судам помогло бы обезопасить российские танкеры от возможных диверсий, сказал НСН Владимир Шигин.
На фоне участившихся морских диверсий России важно дать отпор, а не апеллировать к международному праву, поскольку в мире сегодня признают лишь язык силы, заявил в беседе с НСН писатель-моревист, сопредседатель Совета по военно-художественной литературе Союза писателей России Владимир Шигин.
Минтранс России подтвердил факт атаки российского газовоза «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Как уточнили в ведомстве, атака была совершена с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины 3 марта в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. Шигин усомнился в том, что Европа заинтересована в том, чтобы препятствовать подобным диверсиям.
«К сожалению, Европа препятствовать этому не будет. Более вероятно поощрит. Существует миф, навязанный фильмами о карибских пиратах, что это ребята, которые просто собрались в шайку, поставили парус и поплыли грабить. На самом деле пиратство – дело дорогое, это содержание и ремонт кораблей. Пираты всегда существовали, пока их поддерживало какое-то государство. Всегда нужно искать государство, стоящее за пиратством. Было сообщение, что в этом случае могут быть украинские спецслужбы, морской дрон был украинский. Однако Украина не имеет выхода к Средиземному морю. Значит, другое государство предоставило свое побережья для организации данной диверсии. Море огромное, надо знать, когда и кого атаковать. Необходимы разведданные. Вероятно, для этого была задействована довольно большая и сложная структура. Надо разбираться, проводить расследование», - сказал он.
Собеседник НСН допустил, что текущая диверсия и подрыв газопровода «Северный поток» - звенья одной цепи, а в таких ситуациях важно давать отпор.
«Уже был случай диверсии на нашем судне, которое шло с грузом на Дальний Восток, тоже в Средиземное море. Тогда были утоплены, в том числе, крайне важные для нас детали для строительства атомного ледокола «Лидер» на Дальнем Востоке. Это абсолютно направленная, организованная диверсия. Скорее всего, та же организация, которая занималась подрывом «Северного потока». В мировом океане нас пытаются потеснить, нанести нам удар с разных направлений - и на Балтике, и Средиземноморье. Не зря сейчас начинают говорить о блокаде. Пока вбрасывают информацию и смотрят на реакцию. Все апелляции к международному праву - как разговоры в пользу бедных. К сожалению, сейчас время силы и с нами считаются только потому, что мы – ядерная держава. Думаю, стоит распределить по судам группы морской пехоты. При откровенном нападении дать отпор. Военно-морской флот - не только боевая сила, но и серьезный инструмент внешней политики. Такое сопровождение - дорого, но думаю, не дороже, чем потеря судов с топливом. Помимо чистой экономики, есть и политический аспект», - заявил Шигин.
По его словам, Россия едва ли заинтересована в нападениях на суда других государств.
«В российском флоте никогда не было традиции пиратства. Британский и американский флот зарождались как раз в эпоху пиратства, именно на основе пиратства и работорговли. С этого начиналась их история. История российского флота начиналась с защиты морских рубежей отечества. В этом большая разница. Уверен, мы никогда не будем топить гражданские суда каких бы то ни было держав, если не будет полного столкновения, не будет объявлена война. Но эффективно защищать свои суда, давать отпор любому пирату - долг и святая обязанность нашего флота», - подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что спецслужбы России располагают информацией о том, что Украина пытается подготовиться к диверсиям на черноморских газопроводах. По его словам, речь о проходящих по дну Черного моря газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток», напоминает «Радиоточка НСН».
