Как серия игр «Ведьмак» влюбила весь мир в славянский фольклор

Серия игр о ведьмаке выполняет очень правильную культурную миссию - популяризует в мире славянский фольклор, сказал НСН Александр Кузьменко

Очень многие люди, воспитанные в традиционном англо-саксонском фольклоре об эльфах, троллях и гномах, узнали о водяных, лешиях и нечисти не из книжек русского поэта Александра Пушкина, а из серии игр о ведьмаке Геральте из Ривии, заявил в эфире НСН независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.

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Разработчики серии игр The Witcher (Ведьмак) CD Projekt Red представили новый трейлер четвертой части игры в кинематографичном стиле, а также впервые показала фрагменты геймплея. Разработчики уточнили, что представленный ролик - не фрагмент готовой игры, а техническая демонстрация возможностей игры. Видео позволяет оценить графику и ключевые механики будущего проекта. Действие демо происходит в Ковире - одном из регионов игрового мира. Согласно сцене, Цири прибывает туда по контракту на монстра. В ролике показаны: путешествие через горные тропы и леса, посещение портового города Валдрест с оживленной атмосферой. Кузьменко отметил, что серия игр о ведьмаке популяризует в мире славянский фольклор.

«Ведьмак» - это одна из самых популярных игр в России и, пожалуй, львиная доли продаж этой игры пришлась на нашу страну, Беларусь и другие русскоязычные страны бывшего СССР. Ну и, традиционно, Польшу - где она и была создана. «Ведьмак» выполняет очень правильную культурную миссию - популяризует славянский фольклор для широкой мировой аудитории. Такие слова как «леший», «водяная», «нечисть» - очень многие люди, воспитанные в традиционном англо-саксонском фольклоре о «эльфах», «троллях» и «гномах» узнали не из книжек Александра Пушкина или Анджея Сапковского (автора оригинальной серии фентези-романов вселенной «Ведьмака»), а именно из этих прекрасных игр», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, новый «Ведьмак» поражает своей кинематографической графикой.

«Новая, четвертая часть, помимо того, что расскажет историю новой героини, еще и выглядит, благодаря современным технологиям, уже даже не как красивый мультик, а практически как фильм. Не за горами то время, когда мы достигнем в графике видеоигр полнейшего «фотореализма», когда даже без очков будет сложно отличить игру от настоящего фильма. И новый «Ведьмак» - это безусловно очередной прорыв в этих технологиях, хотя и делается игра с прицелом на игровые консоли все еще текущего поколения», - заключил эксперт.

Ранее директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко заявил НСН, что учитывая масштабы разработчика Rockstar Games и их амбиции, вложенные в создание Grand Theft Auto (GTA) VI два миллиарда долларов являются астрономической, но оправданной суммой, ведь это будет не просто игра, а новый эталон для всей видеоигровой индустрии.

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ФОТО: Официальные скриншоты из игры «Ведьмак 4»
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