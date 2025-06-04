Как серия игр «Ведьмак» влюбила весь мир в славянский фольклор

Разработчики серии игр The Witcher (Ведьмак) CD Projekt Red представили новый трейлер четвертой части игры в кинематографичном стиле, а также впервые показала фрагменты геймплея. Разработчики уточнили, что представленный ролик - не фрагмент готовой игры, а техническая демонстрация возможностей игры. Видео позволяет оценить графику и ключевые механики будущего проекта. Действие демо происходит в Ковире - одном из регионов игрового мира. Согласно сцене, Цири прибывает туда по контракту на монстра. В ролике показаны: путешествие через горные тропы и леса, посещение портового города Валдрест с оживленной атмосферой. Кузьменко отметил, что серия игр о ведьмаке популяризует в мире славянский фольклор.

«Ведьмак» - это одна из самых популярных игр в России и, пожалуй, львиная доли продаж этой игры пришлась на нашу страну, Беларусь и другие русскоязычные страны бывшего СССР. Ну и, традиционно, Польшу - где она и была создана. «Ведьмак» выполняет очень правильную культурную миссию - популяризует славянский фольклор для широкой мировой аудитории. Такие слова как «леший», «водяная», «нечисть» - очень многие люди, воспитанные в традиционном англо-саксонском фольклоре о «эльфах», «троллях» и «гномах» узнали не из книжек Александра Пушкина или Анджея Сапковского (автора оригинальной серии фентези-романов вселенной «Ведьмака»), а именно из этих прекрасных игр», - сказал собеседник НСН.