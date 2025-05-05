«Рекорд индустрии!»: GTA VI с бюджетом в $2 млрд по влиянию превзойдет кинохиты

Разработчик Rockstar Games ранее сообщил, что релиз игры GTA VI переносится на 26 мая 2026 года, хотя ранее заявлялось, что он состоится до конца этого года. Кроме того, издание Businessbulls отмечает, что разработка GTA VI обошлась в два миллиарда долларов — больше, чем строительство самого высокого здания в мире Бурдж-Халифы. Горбаченко рассказал, сколько денег вкладывалось в разработку других популярных видеоигр.

«Сумма в два миллиарда долларов — действительно рекордный бюджет для видеоигровой индустрии. Однако в случае с GTA VI эта цифра выглядит оправданной. По силе психоэмоционального воздействия на сознание, качеству видеоряда, звукового сопровождения, спецэффектов и глубины сценария современные игры AAA-класса уже не только не уступают голливудским киноблокбастерам, но зачастую их даже превосходят. Соответственно, существенно возрастают и затраты на изготовление таких игр. Для сравнения разработка GTA V в 2013 году обошлась примерно в 265–300 миллионов долларов, включая маркетинговое продвижение. Cyberpunk 2077 2020 года обошелся CD Projekt примерно в 330 миллионов долларов, а StarCitizen от Cloud Imperium Games уже собрал в ходе краудфандинга более 600 миллионов долларов, но игра до сих пор находится на стадии разработки», - сказал собеседник НСН.