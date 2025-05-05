«Рекорд индустрии!»: GTA VI с бюджетом в $2 млрд по влиянию превзойдет кинохиты
Сумма затрат на разработку GTA VI в два миллиарда долларов является рекордным бюджетом для видеоигровой индустрии, сказал НСН Александр Горбаченко.
Учитывая масштабы разработчика Rockstar Games и их амбиции, вложенные в создание Grand Theft Auto (GTA) VI два миллиарда долларов являются астрономической, но оправданной суммой, ведь это будет не просто игра, а новый эталон для всей видеоигровой индустрии, заявил НСН директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко.
Разработчик Rockstar Games ранее сообщил, что релиз игры GTA VI переносится на 26 мая 2026 года, хотя ранее заявлялось, что он состоится до конца этого года. Кроме того, издание Businessbulls отмечает, что разработка GTA VI обошлась в два миллиарда долларов — больше, чем строительство самого высокого здания в мире Бурдж-Халифы. Горбаченко рассказал, сколько денег вкладывалось в разработку других популярных видеоигр.
«Сумма в два миллиарда долларов — действительно рекордный бюджет для видеоигровой индустрии. Однако в случае с GTA VI эта цифра выглядит оправданной. По силе психоэмоционального воздействия на сознание, качеству видеоряда, звукового сопровождения, спецэффектов и глубины сценария современные игры AAA-класса уже не только не уступают голливудским киноблокбастерам, но зачастую их даже превосходят. Соответственно, существенно возрастают и затраты на изготовление таких игр. Для сравнения разработка GTA V в 2013 году обошлась примерно в 265–300 миллионов долларов, включая маркетинговое продвижение. Cyberpunk 2077 2020 года обошелся CD Projekt примерно в 330 миллионов долларов, а StarCitizen от Cloud Imperium Games уже собрал в ходе краудфандинга более 600 миллионов долларов, но игра до сих пор находится на стадии разработки», - сказал собеседник НСН.
По его словам, современные игры требуют колоссальных затрат.
«Однако важно понимать, что за последние годы стандарты игровой индустрии радикально изменились. Сотни миллионов фанатов серии GTA во всем мире ожидают шедевра. Поэтому разработчики стремятся не просто оправдать, но и превзойти их ожидания, чтобы кассовые сборы позволили в перспективе создать и GTA VII, и GTA VIII. Да, современные AAA-проекты требуют колоссальных затрат на технологии, графику, озвучку, motion capture, лицензирование музыки и многолетнюю работу сотен специалистов. Но это рискованные инвестиции, которые в случае успеха игры могут принести разработчикам солидную прибыль, в несколько раз перекрывающую расходы и обеспечивающую возможность реализовывать дальнейшие проекты. Кроме того, GTA VI — это не просто игра, это уже культурный феномен, который должен задать новые стандарты для всех игр с открытым миром. Учитывая масштабы Rockstar Games и их амбиции по созданию динамичного, детализированного сеттинга, два миллиарда долларов — хоть и астрономическая, но вполне приемлемая сумма. Ведь Rockstar создает не просто игру, а новый эталон для всей видеоигровой индустрии», - заключил эксперт.
Ранее онлайн-школа XYZ выяснила, что в 2024 году россияне потратили на донаты в играх более 200 миллиардов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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