Продажа Electronic Arts приведет к смещению акцентов в играх
Саудовские инвестиции в EA могут дать более гибкий подход к локализации и дистрибуции, но не отменят санкционные и юридические барьеры, поэтому быстрого возвращения компании на российский рынок ждать не стоит, сказал НСН Ярослав Мешалкин.
Продажа игрового гиганта Electronic Arts определенно приведет к тому, что контент в видеоиграх компании станет более консервативным, заявил в эфире НСН советник по коммуникациям Axiom Game Labs Ярослав Мешалкин.
Разработчик игр (компания выпускает FIFA, Battlefield, Need for Speed и другие популярные проекты) Electronic Arts выкупили за 55 миллиардов долларов. Консорциум новых владельцев возглавит государственный фонд Саудовской Аравии. По данным Bloomberg, это крупнейшая в истории сделка по выкупу акций с использованием заёмных средств. Она завершит 35-летнюю историю EA как публичной компании. Мешалкин предположил, что акцент в видеоиграх компании сместится в сторону «более безопасных историй».
«Вопрос о «повестке» и цензуре закономерен. На уровне публичных заявлений фонд подчёркивает, что сохраняет менеджмент EA во главе с Эндрю Уилсоном, и не собирается напрямую вмешиваться в креативные решения. Однако любая смена собственника со столь выраженным культурным контекстом в перспективе неизбежно приведёт к смещению акцентов. Это не значит, что завтра из игр EA исчезнут определённые персонажи или социальные темы, но стратегия контента может стать более консервативной и «глобально нейтральной». То есть акцент — на массовые, безопасные истории, без острых углов», — сказал собеседник НСН.
По его словам, EA столкнулась со стратегическим тупиком публичной компании.
«Финансово EA чувствовала себя стабильно: устойчивый рост выручки, мощная линейка франшиз, развитая модель сервисов и подписок. Проблема была не в убытках, а в стратегическом тупике публичной компании. В условиях давления акционеров и рынка EA всё чаще сталкивалась с дилеммой: «играть вдолгую» или удовлетворять квартальные ожидания. Сделка с консорциумом PIF, Silver Lake и Affinity Partners даёт издателю передышку и возможность перестроить стратегию без постоянного отчётного стресса», — отметил Мешалкин.
Он добавил, что быстрого возвращения компании на российский рынок ждать не стоит.
«Что касается возвращения российских команд в онлайн-версии EA FC (бывшей FIFA), ситуация сложнее. Решение о блокировках принималось не самой EA, а по совокупности правовых и политических факторов: от международных лицензий до позиций спортивных федераций. Новый владелец может рассматривать российский рынок прагматичнее, но вернуться «автоматом» всё же не получится. Любые изменения будут зависеть от статуса официальных футбольных структур России в глобальных лигах и турнирах. Аналогично и с покупками игр: участие PIF не означает автоматической «дружбы» на уровне пользовательской политики. EA работает через глобальные платформы (PlayStation, Xbox, Steam), которые по-прежнему ориентируются на регуляторную среду США и ЕС. Саудовские инвестиции могут дать более гибкий подход к локализации и дистрибуции, но не отменят санкционные и юридические барьеры. Тем более, что штаб-квартира EA останется в Калифорнии», — заключил эксперт.
Ранее глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников заявил НСН, что предложение ввести акциз на продажу в РФ иностранных видеоигр сегодня нежизнеспособно, при этом российским разработчикам помогут не запреты, а инвестиции и «зеленая маркировка».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Вопрос закрыт»: Орбан заявил о победе России в украинском конфликте
- В Мордовии задержали мужчину за поджоги железнодорожной инфраструктуры
- Автоюрист объяснил бессмысленность борьбы с тонировкой
- Продажа Electronic Arts приведет к смещению акцентов в играх
- Диетолог назвала норму сладкого в день для здорового человека
- В Индонезии обрушилось здание исламской школы-интерната
- Алиханов: Утильсбор на люксовые авто может достигать 10 млн рублей к 2030 году
- От музыки до балета: Чем панк-сказка «Король и Шут» удивит зрителей
- Жительница Кузбасса выиграла в лотерею 20 млн рублей
- В Феодосии на нефтебазе загорелась емкость с дизельным топливом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru