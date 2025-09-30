Разработчик игр (компания выпускает FIFA, Battlefield, Need for Speed и другие популярные проекты) Electronic Arts выкупили за 55 миллиардов долларов. Консорциум новых владельцев возглавит государственный фонд Саудовской Аравии. По данным Bloomberg, это крупнейшая в истории сделка по выкупу акций с использованием заёмных средств. Она завершит 35-летнюю историю EA как публичной компании. Мешалкин предположил, что акцент в видеоиграх компании сместится в сторону «более безопасных историй».

«Вопрос о «повестке» и цензуре закономерен. На уровне публичных заявлений фонд подчёркивает, что сохраняет менеджмент EA во главе с Эндрю Уилсоном, и не собирается напрямую вмешиваться в креативные решения. Однако любая смена собственника со столь выраженным культурным контекстом в перспективе неизбежно приведёт к смещению акцентов. Это не значит, что завтра из игр EA исчезнут определённые персонажи или социальные темы, но стратегия контента может стать более консервативной и «глобально нейтральной». То есть акцент — на массовые, безопасные истории, без острых углов», — сказал собеседник НСН.