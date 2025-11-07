Очередной перенос игры GTA VI объяснили попыткой «угодить всем»
Михаил Пименов заявил НСН, что игра выйдет без такого количества багов и технических проблем, как могло бы быть.
Создатели GTA VI прекрасно понимают ажиотаж вокруг игры, поэтому хотят выпустить максимально качественный продукт, чтобы всем угодить, но полностью избежать багов не получится, рассказал НСН эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.
Выход игры Grand Theft Auto VI (GTA VI) перенесли на 19 ноября 2026 года, следует из пресс-релиза компании Rockstar Games. Ранее игру перенесли с осени 2025 года на май 2026 года. Пименов не увидел в этом ничего «криминального».
«Скорее всего, дополнительные полгода уйдут на полишинг, потому что высокие ожидания у аудитории от игры. Как заявили сами Rockstar Games, требуется еще какое-то время, чтобы сделать по-настоящему качественный продукт, постараться угодить всем. Игру ждут уже давно, в том числе можно судить по нашему факультету. Мы проводили опрос и выяснили, что это самая ожидаемая игра сейчас. Поэтому ждем, что игра выйдет без такого количества багов и технических проблем, как могло бы быть. Проект большой, масштабный, времени требуется очень много, чтобы «выпрямить» все», - пояснил он.
Примечательно, что пресс-релиз о переносе игры на ноябрь появился на фоне сообщения Bloomberg об увольнении более 30 сотрудников компании за то, что они обсуждали разработку GTA VI в групповом чате, в котором присутствовали не только сотрудники компании.
Ранее независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко заявил «Радиоточке НСН», что GTA VI сможет рассчитывать на заработок в 1,5 миллиарда долларов за первые несколько дней и ажиотаж в магазинах.
