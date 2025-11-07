Создатели GTA VI прекрасно понимают ажиотаж вокруг игры, поэтому хотят выпустить максимально качественный продукт, чтобы всем угодить, но полностью избежать багов не получится, рассказал НСН эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.

Выход игры Grand Theft Auto VI (GTA VI) перенесли на 19 ноября 2026 года, следует из пресс-релиза компании Rockstar Games. Ранее игру перенесли с осени 2025 года на май 2026 года. Пименов не увидел в этом ничего «криминального».