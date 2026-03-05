Психиатр предупредил о всплеске алкогольных психозов весной

Количество срывов и острых психозов у людей с алкогольной зависимостью резко возрастает в начале весны. Об этом заявил врач-психиатр Степан Фимкин в беседе с «Газетой.Ru».

«Зачастую люди, уставшие от зимы, хотят расслабиться и отдохнуть. Появляется возможность выходить на улицу на длительное время без дискомфорта. Но на этом фоне развивается сезонная тревога, а в последствии и депрессивные реакции», — отметил эксперт.

У склонных к зависимости незаметно нарастает внутреннее напряжение, растет раздражительность, ухудшается сон, появляется неуверенность. Алкоголь дает таким людям быстрый психотропный эффект, «зависимые начинают пить чаще и больше и... уходят в запой».

Фимкин предупредил, что в случае, когда человек после длительного запоя резко перестает выпивать, возникает «белая горячка» (алкогольный делирий). На 4–6 день наблюдаются психические расстройства, это критическое состояние и его невозможно вылечить дома.

Кроме того, эксперт рассказал, что спиртное «вымывает» из организма витамины группы B, A, C, E, PP. Это усугубляются судороги, сердечные сбои и психические расстройства, а в связке с интоксикацией вызывает тяжелые поражения нервной системы - алкогольную энцефалопатию и полинейропатию. По словам Фимкина, без грамотной терапии при выходе из запоя кратно возрастает риск судорожных припадков и летального исхода.

Между тем психиатр-нарколог Алексей Казанцев заявил НСН, что пугающие картинки на бутылках со спиртным не напугают закоренелых пьяниц, но вынудят задуматься тех, кто только начал употреблять алкоголь.

