Психиатр предупредил о всплеске алкогольных психозов весной
Количество срывов и острых психозов у людей с алкогольной зависимостью резко возрастает в начале весны. Об этом заявил врач-психиатр Степан Фимкин в беседе с «Газетой.Ru».
«Зачастую люди, уставшие от зимы, хотят расслабиться и отдохнуть. Появляется возможность выходить на улицу на длительное время без дискомфорта. Но на этом фоне развивается сезонная тревога, а в последствии и депрессивные реакции», — отметил эксперт.
У склонных к зависимости незаметно нарастает внутреннее напряжение, растет раздражительность, ухудшается сон, появляется неуверенность. Алкоголь дает таким людям быстрый психотропный эффект, «зависимые начинают пить чаще и больше и... уходят в запой».
Фимкин предупредил, что в случае, когда человек после длительного запоя резко перестает выпивать, возникает «белая горячка» (алкогольный делирий). На 4–6 день наблюдаются психические расстройства, это критическое состояние и его невозможно вылечить дома.
Кроме того, эксперт рассказал, что спиртное «вымывает» из организма витамины группы B, A, C, E, PP. Это усугубляются судороги, сердечные сбои и психические расстройства, а в связке с интоксикацией вызывает тяжелые поражения нервной системы - алкогольную энцефалопатию и полинейропатию. По словам Фимкина, без грамотной терапии при выходе из запоя кратно возрастает риск судорожных припадков и летального исхода.
Между тем психиатр-нарколог Алексей Казанцев заявил НСН, что пугающие картинки на бутылках со спиртным не напугают закоренелых пьяниц, но вынудят задуматься тех, кто только начал употреблять алкоголь.
Горячие новости
- Тротуары без курьеров: К чему приведут ограничения на передвижение электровелосипедов
- Набиуллина заявила, что единый реестр банковских карт будет создан в 2027 году
- «Раскол элит»: Что будет с выборами аятоллы в Иране
- Сто человек на место: Почему начинающие айтишники остались без работы
- Песков: Россия не получала от Ирана обращений о помощи
- Армия России освободила Яровую в ДНР
- Игроки «Краснодара» сломали дверь в раздевалке ЦСКА
- Психиатр предупредил о всплеске алкогольных психозов весной
- Зону конфликта на Ближнем Востоке покинули 12 тысяч россиян
- Лавров: Дух Анкориджа испаряется