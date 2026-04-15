От Михалкова до Путина: Почему ММКФ «разбанил» Сокурова
Сокуров вновь заговорил о Путине и сказал, что не просил показать на ММКФ его фильм, Михалков попросил у президента «за Ефремова», а теперь подписался под «уважением» к Сокурову.
Главным сюрпризом 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) еще до его начала стала «реабилитация» известного кинорежиссера Александра Сокурова, фильмы которого в последние годы не показывали в России.
На ММКФ покажут пятичасовой фильм Сокурова «Записная книжка режиссера». Кроме того, стало известно, что ему вручат особый приз на фестивале, президентом которого является Никита Михалков.
ОТ «СПОРА» С ПУТИНЫМ ДО ММКФ
Имя 74-летнего Александра Сокурова хорошо известно в мире. В 2011 году «Фауст» Сокурова получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, его фильмы показывали в Каннах и на других известных фестивалях, а Европейская киноакадемия включила народного артиста России в число ста лучших режиссеров мирового кино.
При этом в России всплеск интереса к Сокурова произошел в декабре 2021 года, когда на заседании Совета по правам человека (СПЧ) он вступил в полемику с президентом РФ Владимиром Путиным, смело говоря о ситуации в республиках Северного Кавказа и цензуре. «Спор» Сокурова с Путиным вышел на первые полосы СМИ, после чего его раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, а сам режиссер допустил, что его, возможно, арестуют.
Через некоторое время фильмы Сокурова без объявления причин не показывали в России, а сам режиссер неоднократно говорил НСН, что мечтает работать в своей стране, но Минкультуры ему не дает. На этом фоне как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что на ММКФ покажут фильм Сокурова «Записная книжка режиссера», который он в прошлом году презентовал на Венецианском кинофестивале.
Кроме того, киновед Любовь Аркус сообщила, что на ММКФ Сокурову дадут приз «За вклад в мировой кинематограф». Она обнародовала в соцсетях скрин соответствующего письма за подписью президента фестиваля Никиты Михалкова, начинающегося со слов: «С огромным уважением к Вам и Вашему таланту».
Сам Александр Сокуров заявил НСН, что не прилагал никаких усилий, чтобы его фильм показали на ММКФ. Он также выразил надежду, что фильм увидит Путин.
«Слава Богу, что фильм покажут. Я не прикладывал никаких усилий, чтобы добиваться показа — так решили в оргкомитете фестиваля. Это было их активное и последовательное желание, поэтому я им благодарен. (…) Фильм длится пять часов, но сокращать его я не планировал. (…) Возможно, поэтому президент так и не посмотрел мою картину. У него сейчас столько забот, что ему не до кино, но я надеюсь, что когда-нибудь это произойдет. Очень надеюсь и хочу этого», — сказал режиссер.
ЧУДЕСА МИХАЛКОВА
О показе фильма Сокурова на ММКФ сообщила пресс-служба фестиваля. При этом там привели слова Александра Николаевича о том, что картина «Записная книжка режиссера» не является политическим высказыванием.
В июле 2025 года Сокуров перед премьерой его картины в Венеции дал большое интервью НСН, в котором объяснил, что хочет донести этим фильмом до западной публики.
«Очень интересно, как это будет восприниматься за пределами России, потому что фильм подробно рассказывает о жизни нашей страны, общества и людей в разные исторические периоды. Для меня важно, чтобы сейчас, когда такое сложное отношение к нашей стране, все смогли окунуться и по-настоящему увидеть нашу жизнь и через какие проблемы проходил весь мир. Это жизнь советского Ленинграда и одновременно рассказ, что происходило в мире вокруг в это время. (…) Я не собираюсь никого разоблачать, это не является моей задачей. Я хочу вызвать внимание к народу, частью которого являюсь», - сказал тогда Сокуров.
Вместе с тем он посетовал на «запрет» в России и выразил желание пообщаться с Путиным.
«Если называть вещи своими именами, мои фильмы просто запрещают к показу. Ну что я могу сделать? На мои запросы «Почему?», мне отвечают: «Без объяснения причин». Со мной так разговаривают у меня на Родине. Я уже обсуждал эту проблему с президентом. Надеюсь, у меня будет еще возможность с ним пообщаться. Если смотреть на отношение ко мне министерства культуры, я думаю, что шансов на показ фильма у меня нет никаких. Но я надеюсь, что мне удастся показать его главе государства, если у него хватит времени на это. Конечно, мне хотелось бы, чтобы фильм посмотрели, в первую очередь, мои соотечественники. Я русский, говорю на русском языке, это история моей страны, история моих родителей и моя история. Но что я могу изменить? Я не могу изменить сегодняшнюю политическую раздраженность, истоки которой мне не всегда понятны», - отмечал режиссер.
В конце января 2026 года Сокурова исключили из состава правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, а 25 марта 2026 года Владимир Путин провел заседание Совета по культуре, на котором Сокурова не было, но ярко выступил Никита Михалков, которого СМИ называют близким человеком к президенту.
Михалков, в частности, поблагодарил Путина за возвращение на сцену актера Михаила Ефремова, вышедшего в апреле прошлого года из тюрьмы, получив условно-досрочное освобождение (УДО).
«Именно благодаря вам, Владимир Владимирович, сегодня на сцене новую жизнь обрел Миша Ефремов. Я очень приглашаю вас посмотреть наш спектакль с ним и с моей дочкой Анной», - сказал режиссер.
Через несколько дней он прояснил роль Путина в возвращении Ефремова.
«Я попросил президента, я поговорил с Владимиром Владимировичем, я объяснил ситуацию. Я понимал всю сложность и моей просьбы, и исполнения этой просьбы. Все равно так или иначе это трагедия для другой семьи (…) И были большие сомнения, скажем, у Владимира Владимировича, да и у меня они были (…) Владимир Владимирович спросил: "Ты берешь на себя ответственность?" (…) И это произошло. Миша вернулся», - рассказал Михалков в эфире программы «Вести».
При этом Сокуров ранее резко высказывался о Михалкове. В частности в беседе с НСН в мае 2022 года он раскритиковал идею Никиты Сергеевича о российском аналоге «Оскара», которым стала кинопремия «Бриллиантовая бабочка»
На этом фоне киновед Любовь Аркус назвала случившееся на ММКФ чудом.
«Я уже отчаялась разбираться в слишком тонких отношениях государства и искусства. В любом случае, Никита Сергеевич, спасибо Вам за смелость и за самые добрые намерения, за понимание масштаба личности Сокурова (…) За последние четыре года у Сокурова не выпустили ни один фильм, не дали прокатных удостоверений. Он в каком-то черном списке, в котором и я. Как мы выяснили окольными путями, список этот составлен не Минкультом и не Путин его инициатор. Он как раз уважает Сокурова, хотя во многом с ним не согласен», - написала она в Telegram.
Несмотря на участие Сокурова в ММКФ, кинозалы в Санкт-Петербурге отказались проводить ретроспективу фильмов режиссера Александра Сокурова к его юбилею (14 июня режиссёру исполнится 75 лет), сообщила Аркус. Вместо этого планируется выпуск обновленной книги о режиссере и проведение закрытого мероприятия.
