ОТ «СПОРА» С ПУТИНЫМ ДО ММКФ

Имя 74-летнего Александра Сокурова хорошо известно в мире. В 2011 году «Фауст» Сокурова получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, его фильмы показывали в Каннах и на других известных фестивалях, а Европейская киноакадемия включила народного артиста России в число ста лучших режиссеров мирового кино.

При этом в России всплеск интереса к Сокурова произошел в декабре 2021 года, когда на заседании Совета по правам человека (СПЧ) он вступил в полемику с президентом РФ Владимиром Путиным, смело говоря о ситуации в республиках Северного Кавказа и цензуре. «Спор» Сокурова с Путиным вышел на первые полосы СМИ, после чего его раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, а сам режиссер допустил, что его, возможно, арестуют.

Через некоторое время фильмы Сокурова без объявления причин не показывали в России, а сам режиссер неоднократно говорил НСН, что мечтает работать в своей стране, но Минкультуры ему не дает. На этом фоне как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что на ММКФ покажут фильм Сокурова «Записная книжка режиссера», который он в прошлом году презентовал на Венецианском кинофестивале.

Кроме того, киновед Любовь Аркус сообщила, что на ММКФ Сокурову дадут приз «За вклад в мировой кинематограф». Она обнародовала в соцсетях скрин соответствующего письма за подписью президента фестиваля Никиты Михалкова, начинающегося со слов: «С огромным уважением к Вам и Вашему таланту».

Сам Александр Сокуров заявил НСН, что не прилагал никаких усилий, чтобы его фильм показали на ММКФ. Он также выразил надежду, что фильм увидит Путин.

«Слава Богу, что фильм покажут. Я не прикладывал никаких усилий, чтобы добиваться показа — так решили в оргкомитете фестиваля. Это было их активное и последовательное желание, поэтому я им благодарен. (…) Фильм длится пять часов, но сокращать его я не планировал. (…) Возможно, поэтому президент так и не посмотрел мою картину. У него сейчас столько забот, что ему не до кино, но я надеюсь, что когда-нибудь это произойдет. Очень надеюсь и хочу этого», — сказал режиссер.