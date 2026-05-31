Туск призвал НАТО прислушаться к словам Медведева о конце сна для Европы

Европейский союз должен всерьез отнестись к словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о завершении спокойного сна для Европы.

Медведев заявил, что отказ ЕС вывезти послов из Киева говорит о наличии лишних дипломатов

Об этом в соцсети X заявил глава правительства Польши Дональд Туск. «Всем в НАТО наконец-то следует начать воспринимать эти факты и слова всерьез», — заявил премьер-министр.

По словам Медведева, страны Европы являются «прямыми участниками войны с Россией. По его словам, граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
