Туск призвал НАТО прислушаться к словам Медведева о конце сна для Европы
Европейский союз должен всерьез отнестись к словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о завершении спокойного сна для Европы.
Об этом в соцсети X заявил глава правительства Польши Дональд Туск. «Всем в НАТО наконец-то следует начать воспринимать эти факты и слова всерьез», — заявил премьер-министр.
По словам Медведева, страны Европы являются «прямыми участниками войны с Россией. По его словам, граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Побережье Чёрного моря окрасилось в коричневый цвет
- Туск призвал НАТО прислушаться к словам Медведева о конце сна для Европы
- СМИ: Подорвать здание Минюста РФ планировал 61-летний
- Жена Сафонова вышла на поле с флагом РФ после победы
- Медведев пригрозил ударом по АЭС на Украине и в НАТО
- ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов
- В центре Парижа произошли беспорядки во время финала Лиги чемпионов
- Суд арестовал мужчину за подготовку к подрыву здания Минюста
- МО: Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ над регионами РФ
- Николь Ковальчук первой среди россиянок взошла на Эверест без кислорода