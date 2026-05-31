Пентагон: США хотят, чтобы Украина могла себя защитить
Американские власти хотят, чтобы Украина могла себя защитить, сообщает издание Clash Report со ссылкой на главу Пентагона Пита Хегсета.
По его словам, США будут искать способ для помощи. Так он отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о новых поставках ракет для ЗРК Patriot. «Где мы могли помочь Украине, там мы помогли. Где мы могли способствовать тому, чтобы Европа сделала больше, там мы это сделали», - указал глава военного ведомства.
Хегсет указал на рост объемов финансирования Киева со стороны Европы. Отмечается, что уменьшение поставок ракет произошло из-за изменения способов производства.
Ранее стало известно, что ЕС выделит Украине €28,3 млрд на укрепление ПВО и новые дроны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
