Побережье Чёрного моря окрасилось в коричневый цвет

По данным телеканала, это произошло в районе турецкой провинции Гиресун по причине обильных осадков, обрушившиеся на окрестности ранее. На снимках с беспилотника видно, как изменился цвет воды у побережья.

Все дело в том, что ливни смыли илистую почву в ручьи Аксу и Батлама, откуда мутная вода с взвесью попала в море. Это привычное явление для Гиресуна после сильных дождей. Всему виной местный рельеф и состав почвы.

