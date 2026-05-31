Побережье Чёрного моря окрасилось в коричневый цвет
Береговая линия Черного моря окрасилась в коричневый цвет, сообщает Habertürk.
По данным телеканала, это произошло в районе турецкой провинции Гиресун по причине обильных осадков, обрушившиеся на окрестности ранее. На снимках с беспилотника видно, как изменился цвет воды у побережья.
Все дело в том, что ливни смыли илистую почву в ручьи Аксу и Батлама, откуда мутная вода с взвесью попала в море. Это привычное явление для Гиресуна после сильных дождей. Всему виной местный рельеф и состав почвы.
