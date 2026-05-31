В Госдуме призвали не исключать превентивный удар по Германии
«Немецкие настроения» надо учитывать и не исключать возможность превентивного удара по ФРГ, сообщил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
По его словам, Германия в настоящее время не готова к военным действиям, однако Берлин постепенно наращивает военное производство и угрожает издалека. По этой причине следует учитывать «настроения» Германии.
Парламентарий указал, что следует иметь в виду и возможный превентивный удар «по их заводам, что производят беспилотники, которые потом, управляемые ВСУ, летят по российским городам».
Ранее председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страны Европы являются «прямыми участниками войны с Россией. По его словам, граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
