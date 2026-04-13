Сокуров заявил, что не будет сокращать свой пятичасовой фильм для показа на ММКФ
Премьера фильма «Записная книжка режиссера» в Москве не зависела от режиссера, заявил НСН Александр Сокуров.
Включение картины «Записная книжка режиссера» в программу 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) — это искреннее желание организаторов, заявил НСН народный артист России, режиссер Александр Сокуров.
В программе Специальных показов 48-го ММКФ состоится российская премьера нового фильма Александра Сокурова «Записная книжка режиссера». Мировая премьера картины состоялась в прошлом году на Венецианском кинофестивале. Сокуров, последние фильмы которого не получали прокатного одобрения от Минкульта, обрадовался показу ленты на ММКФ.
«Слава Богу, что фильм покажут. Я не прикладывал никаких усилий, чтобы добиваться показа — так решили в оргкомитете фестиваля. Это было их активное и последовательное желание, поэтому я им благодарен. Фильм длится пять часов, но сокращать его я не планировал. Зачем? Кому интересно — досмотрят до конца, а кому нет — просто не придут на просмотр. В театрах ставят спектакли, которые идут столько же. Для художественного произведения это нелегко, но вполне допустимо. Возможно, поэтому президент так и не посмотрел мою картину. У него сейчас столько забот, что ему не до кино, но я надеюсь, что когда-нибудь это произойдет. Очень надеюсь и хочу этого», — объяснил он.
Летом 2025 года Сокуров в интервью НСН сомневался, что его картину покажут в России и заявлял о своем желании показать картину президенту Владимиру Путину. Осенью того же года режиссер был исключен из состава Совета по развитию отечественной кинематографии.
Ранее зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко утверждала в разговоре с НСН, что фильмы Сокурова не нужны современной России.
