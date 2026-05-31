Сборная Канады проиграла в полуфинале ЧМ по хоккею

Команда Финляндии одержала победу со счетом 4:2 в полуфинале ЧМ по хоккею, обыграв сборную Канады.

Фетисов оценил шансы сборной поехать на следующий Чемпионат мира по хоккею

В финале финны сыграют со Швейцарией. До этого Канада и Финляндия последний раз играли друг с другом в полуфинале Олимпиады‑2026. Тогда канадцы переиграли финнов со счетом 3:2.

До этого во втором полуфинале команда Швейцарии победила сборную Норвегии (6:0). Финал и матч за третье место состоятся 31 мая.

Ранее сборная Норвегии впервые с 2012 года вышла в плей-офф ЧМ по хоккею, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:СпортХоккей

Горячие новости

Все новости

партнеры