Сборная Канады проиграла в полуфинале ЧМ по хоккею

В финале финны сыграют со Швейцарией. До этого Канада и Финляндия последний раз играли друг с другом в полуфинале Олимпиады‑2026. Тогда канадцы переиграли финнов со счетом 3:2.

До этого во втором полуфинале команда Швейцарии победила сборную Норвегии (6:0). Финал и матч за третье место состоятся 31 мая.

Ранее сборная Норвегии впервые с 2012 года вышла в плей-офф ЧМ по хоккею, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

