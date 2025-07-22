Знаменитый кинорежиссер Александр Сокуров в интервью НСН рассказал о фильме «Дневник режиссера», который покажут на 82-м Венецианском кинофестивале, а также оценил перспективы снятия запретов на его творчество в России.

Ранее организаторы Венецианского фестиваля сообщили, что фильм Сокурова «Дневник режиссера» попал во внеконкурсную программу наряду с картинами Гаса Ван Сента, Луки Гуаданьини и ряда других режиссеров. В основной программе фестиваля, который пройдет с 27 августа по 9 сентября, представлена 21 картина.

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- Александр Николаевич, расскажите, о чем ваша картина, долго ли работали над ней?

- Мы работали долго, работали маленькой группой. У нас нет государственного финансирования, поэтому старались, как могли. Мы собирали документальные киноматериалы и исторические бумажные материалы. Это рассказы о жизни Ленинграда и о жизни мира после кончины Сталина и до 1990 года. В фильме много музыки, много человеческих судеб. Это такая записная книжка режиссера, человека, жившего в Советском Союзе, который был сам свидетелем многого, что здесь происходило. Работа серьезная, большая, довольно сложная. Очень интересно, как это будет восприниматься за пределами России, потому что фильм подробно рассказывает о жизни нашей страны, общества и людей в разные исторические периоды. Для меня важно, чтобы сейчас, когда такое сложное отношение к нашей стране, все смогли окунуться и по-настоящему увидеть нашу жизнь и через какие проблемы проходил весь мир. Это жизнь советского Ленинграда и одновременно рассказ, что происходило в мире вокруг в это время.

- Это фильм по вашим дневникам? Насколько он автобиографичен?

- Я по первому образованию историк, поэтому веду записи, всю жизнь занимаюсь историей. Это, конечно, субъективный взгляд, не публицистический. Я не собираюсь никого разоблачать, это не является моей задачей. Я хочу вызвать внимание к народу, частью которого являюсь. Конечно, обо всем рассказать невозможно, поэтому выбирались события, которые были в определенном смысле частью моей собственной жизни и повлияли на мою жизнь. Но это не автобиография. Я не настолько значимая фигура. Я не ценю себя так высоко, чтобы свою автобиографию вдруг размещать и заставлять что-то рассматривать через ее призму. Я ремесленник, я просто русский режиссер и не более того.