В ООН заявили, что удары ВСУ по Запорожской АЭС неприемлемы
31 мая 202603:01
Денис Постольский
ООН выступает против атак на объекты критической инфраструктуры, сообщает ТАСС со ссылкой на офис генерального секретаря всемирной организации.
«Мы хотим, чтобы все стороны избегали атак на критическую инфраструктуру», — следует из сообщения. Так в ООН отреагировали на очередной удар Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной электростанции.
Ранее председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил ударом по АЭС на Украине и в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В ООН заявили, что удары ВСУ по Запорожской АЭС неприемлемы
- Побережье Чёрного моря окрасилось в коричневый цвет
- Туск призвал НАТО прислушаться к словам Медведева о конце сна для Европы
- СМИ: Подорвать здание Минюста РФ планировал 61-летний
- Жена Сафонова вышла на поле с флагом РФ после победы
- Медведев пригрозил ударом по АЭС на Украине и в НАТО
- ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов
- В центре Парижа произошли беспорядки во время финала Лиги чемпионов
- Суд арестовал мужчину за подготовку к подрыву здания Минюста
- МО: Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ над регионами РФ