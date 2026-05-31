В ООН заявили, что удары ВСУ по Запорожской АЭС неприемлемы

ООН выступает против атак на объекты критической инфраструктуры, сообщает ТАСС со ссылкой на офис генерального секретаря всемирной организации.

ЗАЭС: Радиационный фон на станции после удара дрона ВСУ не превышает норму

«Мы хотим, чтобы все стороны избегали атак на критическую инфраструктуру», — следует из сообщения. Так в ООН отреагировали на очередной удар Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной электростанции.

Ранее председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил ударом по АЭС на Украине и в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
