СМИ: Подорвать здание Минюста РФ планировал 61-летний

У Виталия Ларина двое детей и двое внуков. Он большую часть жизни проработал охранником. Как считает следствие, мужчина собирал самодельное взрывное устройство. За незаконное изготовление взрывчатых веществ заведено уголовное дело.

Ранее Ларина арестовали на 15 суток за то, что он пронёс в здание Минюста сумку с листовками с проукраинскими лозунгами. Он объяснял, что нашёл её, подержал и оставил на месте.

Теперь обвиняемого заключили под стражу до 29 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

