СМИ: Подорвать здание Минюста РФ планировал 61-летний
61-летний охранник намеревался подорвать взрывное устройство в здании Министерства юстиции РФ в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
У Виталия Ларина двое детей и двое внуков. Он большую часть жизни проработал охранником. Как считает следствие, мужчина собирал самодельное взрывное устройство. За незаконное изготовление взрывчатых веществ заведено уголовное дело.
Ранее Ларина арестовали на 15 суток за то, что он пронёс в здание Минюста сумку с листовками с проукраинскими лозунгами. Он объяснял, что нашёл её, подержал и оставил на месте.
Теперь обвиняемого заключили под стражу до 29 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Туск призвал НАТО прислушаться к словам Медведева о конце сна для Европы
- СМИ: Подорвать здание Минюста РФ планировал 61-летний
- Жена Сафонова вышла на поле с флагом РФ после победы
- Медведев пригрозил ударом по АЭС на Украине и в НАТО
- ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов
- В центре Парижа произошли беспорядки во время финала Лиги чемпионов
- Суд арестовал мужчину за подготовку к подрыву здания Минюста
- МО: Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ над регионами РФ
- Николь Ковальчук первой среди россиянок взошла на Эверест без кислорода
- СМИ: В России сократилось производство дизельного топлива