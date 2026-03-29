Михалков рассказал, что поставил Ефремову ряд условий для возвращения на сцену

«Я поставил условия, по которым я могу взять на себя ответственность», - сказал режиссёр.

Михалков сообщил, что Ефремов полностью выполнил все договорённости. В частности, актёр не снимался в кино, не давал интервью, не участвовал в других проектах и прошёл курс лечения.

Михалков также рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным по поводу возвращения Ефремова на сцену. По его словам, у обоих были серьёзные сомнения относительно этого решения. Тем не менее, Михалков настоял и взял на себя полную ответственность.

«Владимир Владимирович спросил: «Ты берёшь на себя ответственность?» И это произошло. Миша вернулся абсолютно другим человеком», - поделился Михалков.

Ранее Михалков заявил, что хочет, чтобы Путин посмотрел его новый спектакль «Без свидетелей», передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».