Михалков рассказал, что поставил Ефремову ряд условий для возвращения на сцену
Режиссёр Никита Михалков поручился за Михаила Ефремова и поставил актёру ряд условий для возвращения на сцену. Об этом он рассказал в интервью журналисту информационной службы «Вести» Дмитрию Кайстро.
«Я поставил условия, по которым я могу взять на себя ответственность», - сказал режиссёр.
Михалков сообщил, что Ефремов полностью выполнил все договорённости. В частности, актёр не снимался в кино, не давал интервью, не участвовал в других проектах и прошёл курс лечения.
Михалков также рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным по поводу возвращения Ефремова на сцену. По его словам, у обоих были серьёзные сомнения относительно этого решения. Тем не менее, Михалков настоял и взял на себя полную ответственность.
«Владимир Владимирович спросил: «Ты берёшь на себя ответственность?» И это произошло. Миша вернулся абсолютно другим человеком», - поделился Михалков.
Ранее Михалков заявил, что хочет, чтобы Путин посмотрел его новый спектакль «Без свидетелей», передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
- Михалков рассказал, что поставил Ефремову ряд условий для возвращения на сцену
