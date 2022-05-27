«Он с ума сошел?»: Сокуров о предложении Михалкова создать аналог «Оскара»

Накануне в ходе первого Евразийского экономического форума в Бишкеке Никита Михалков заявил, что аналогом «Оскара» должна стать новая премия Евразийской киноакадемии, которую он предложил создать. По мнению кинодеятеля, учреждение подобной институции, созданной по американскому аналогу, необходимо для сохранения культурных и нравственных ценностей, которые атакуются западными странами и могут быть защищены только «евразийской цивилизацией». Михалков считает, что премия еще не учрежденной академии должна быть дорогой. Наградой должна стать, по его замыслу, бриллиантовая бабочка.

«В стране такое сложное политическое и экономическое положение. Дороги не построены там, где они нужны. Посмотрите на состояние наших северных районов, Архангельской области, например. Посмотрите, в каком состоянии находится наша сельская жизнь... Какая бриллиантовая бабочка?!», - возмущается Сокуров.

Ранее Александр Сокуров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал безумием «культуру отмены» российского искусства, по его мнению, это рано или поздно пройдет. Он также ранее рассказал, почему не повез свой новый фильм «Сказка» на 75-й Каннский кинофестиваль, несмотря на приглашение.

