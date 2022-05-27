«Он с ума сошел?»: Сокуров о предложении Михалкова создать аналог «Оскара»
Самый признанный в Европе российский режиссер Александр Сокуров в эфире НСН возмутился идеей создания дорогостоящих премий вместо того, чтобы тратить госсредства на развитие кино или дорог.
Вкладывать деньги стоит в развитие кино, а не в создание новых амбициозных кинопремий, заявил режиссер Александр Сокуров Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Так он отреагировал на предложение режиссера Никиты Михалкова о создании евразийского аналога «Оскара».
«Даже не знаю, откуда у этого человека возникают все эти фантазии, из каких снов они приходят к нему. Он рассчитывает, что государство в очередной раз будет вкладывать лично в него деньги. Что за сны? Откуда они приходят? Он что, с ума сошел? Это же огромные государственные деньги. Нам кино надо развивать, а не эти все фестивальные дела, не красные дорожки. Нужно увеличивать количество дебютов. Деньги нужны на кино, если они есть в стране», - считает Сокуров.
Накануне в ходе первого Евразийского экономического форума в Бишкеке Никита Михалков заявил, что аналогом «Оскара» должна стать новая премия Евразийской киноакадемии, которую он предложил создать. По мнению кинодеятеля, учреждение подобной институции, созданной по американскому аналогу, необходимо для сохранения культурных и нравственных ценностей, которые атакуются западными странами и могут быть защищены только «евразийской цивилизацией». Михалков считает, что премия еще не учрежденной академии должна быть дорогой. Наградой должна стать, по его замыслу, бриллиантовая бабочка.
«В стране такое сложное политическое и экономическое положение. Дороги не построены там, где они нужны. Посмотрите на состояние наших северных районов, Архангельской области, например. Посмотрите, в каком состоянии находится наша сельская жизнь... Какая бриллиантовая бабочка?!», - возмущается Сокуров.
Ранее Александр Сокуров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал безумием «культуру отмены» российского искусства, по его мнению, это рано или поздно пройдет. Он также ранее рассказал, почему не повез свой новый фильм «Сказка» на 75-й Каннский кинофестиваль, несмотря на приглашение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 619 / сут.
Умерли
379 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 064 / сут.
- Мишустин заявил о возвращении в Россию большинства уезжавших IT-специалистов
- Слуцкий допустил отмену ЕГЭ после отказа от Болонской системы
- Минсельхоз: Россия не снимет запрет на экспорт подсолнечника
- Песков оценил идею Джонсона создать военный альянс с Киевом
- Депутата Госдумы Леонида Слуцкого избрали новым лидером ЛДПР
- Песков отказался комментировать предсказание Жириновского о судьбе Украины
- Джонсон признал прогресс России в ходе боев в Донбассе
- Генсек НАТО назвал условие для Швеции и Финляндии по вступлению в альянс
- Российские военные сбили украинский МиГ-29 под Одессой
- Власти Запорожской области заявили о подготовке Киева к сдаче областного центра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru