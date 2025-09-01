ТРОГАТЕЛЬНЫЕ КОМЕДИИ

В День знаний состоялась премьера трех первых серий проекта «Олдскул», в котором Мария Аронова воплотила образ учительницы математики старой закалки. По сюжету героиня неожиданно для себя начинает работать в современной элитной школе. Это становится для нее шансом наладить отношения с единственной внучкой, которую она не видела несколько лет.

Режиссерами трогательной комедии выступили Александр Жигалкин («Папины дочки») и Евгений Шелякин (один из сценаристов сериала «Счастливы вместе»). Компанию Ароновой на большом экране составят Роман Маякин и Ефим Шифрин. Как отметил сам актер, в этом проекте он воплотил роль лузера, который находится в любовных, но комических отношениях с учителем математики.

«Лузер - тот, кто не может совладать с желаниями и возможностями их выполнить. Он все время срывается на лестнице, по которой карабкается: две ступеньки вверх, три назад. Конечно, я знаю этих людей очень хорошо, их очень много, особенно в нашей актерской профессии. У людей, которые в 50 лет хотят сыграть Ромео, закономерно ничего не выходит. Надо соизмерять свои возможности и желания», - пояснил он.

После премьеры эпизоды будут выходить по средам. Потому четвертая серия появится в онлайн-кинотеатрах Start и Premier уже 3 сентября.