В рамках конкурсной программы Beat Film Festival онлайн-кинотеатр Okko представит документальный сериал «Общак. Главная ОПГ России». В проекте об одной из крупнейших преступных группировок, действовавшей на Дальнем Востоке, задействованы реальные участники истории: действующие на момент развития событий члены ОПГ «Общак», представители власти и свидетели.

Как уточнили в пресс-службе Okko, на стриминге проект будет доступен осенью и выйдет одновременно с продолжением саги «Лихие». Маловичко подчеркнул, что в первом сезоне сериала эпоха 90-х скорее выступила фоном для проявления проблем главных героем. Он также добавил, что кино о 90-х – не просто тренд, а оформленный жанр.

«В "Лихих" я делал историю не про 90-е, а про взаимоотношения в рамках одной конкретной семьи. Меня в первую очередь интересовали отношения отца с сыном. История пришлась на 90-е, просто эпоха как лакмусовая бумажка выявила ярче главную проблему персонажей. Мне кажется, это не мода на 90-е, просто сформировался жанр. Есть фильмы о гражданской войне, о моряках и также о 90-х. Это было время сколь яркое, столь трагичное, поэтому люди постоянно к этому возвращаются. Зрителям интересно это смотреть, а творцам интересно исследовать. Будут появляться взгляды под разными углами, комедии, трагедии, драмы. Сформировался жанр, и он с нами еще надолго», - допустил он.