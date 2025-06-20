Вышел тизер сериала «Москва слезам не верит» Крыжовникова

Проект расскажет историю трех подруг, которые переезжают в Москву в начале нулевых в поисках любви и счастья. По сюжету героини вновь встречаются спустя 20 лет. Роли в сериале исполнили Анастасия Талызина, Тина Стойилкович, Мария Камова (Маш Милаш), Юлия Топольницкая, Марина Александрова и Валерия Астапова. Также Иван Янковский, Рузиль Минекаев Милош Бикович, Федор Бондарчук, и многие другие. Среди прочего в камео в проекте можно будет увидеть Сергея Зверева и Андрея Григорьева- Апполонова.

Мелодрама по мотивам легендарного советского фильма выйдет на стримингах осенью 2025 года, затем сериал покажут по телеканалу СТС. Проект создан кинокомпаниями «Водород» и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Ранее кинокритик Александр Шпагин в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что Жора Крыжовников предложит интересную авторскую интерпретацию фильма Владимира Меньшова.

