«Все это - потрясающие фильмы, одни из моих самых любимых советских картин. Рассказывать о каждой из них можно было бы долго, каждую я хорошо знаю и люблю пересматривать», - подчеркнул он.

К таким фильмам артист относит «Место встречи изменить нельзя» по роману Аркадия и Георгия Вайнеров, «Офицеры» по пьесе «Танкисты» Бориса Васильева, «Они сражались за Родину» по одноименному роману Михаила Шолохова, также «Семнадцать мгновений весны», «Москва слезам не верит», «Джентльмены удачи» и не только.

1.«АНДРЕЙ РУБЛЕВ»