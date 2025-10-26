Сергунина: Более 7,5 млн человек посетили музеи ВДНХ с начала года
С начала 2025 года музеи ВДНХ посетили 7,5 млн человек, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, среди самых популярных объектов — павильон «Макет Москвы», музей «Атом», центр «Космонавтика и авиация», а также музей славянской письменности «Слово».
Она уточнила, что в центре «Космонавтика и авиация» с начала года побывали 430 тысяч человек. Еще свыше 800 тысяч посетителей познакомились с выставками музея «Атом» и 475 тысяч — с проектом «Макет Москвы».
При этом в музей «Слово», добавила заммэра, за 10 месяцев пришла 151 тысяча гостей, а после открытия в мае в павильоне № 59 обновленной экспозиции Музея героизма ее посетили 95 тысяч человек.
«На ВДНХ расположено свыше 30 музейно-выставочных площадок. Количество представленных на них экспонатов превышает 6,5 тысячи. С января в музеях ВДНХ провели около 13 тысяч экскурсий. Их участниками стали 175 тысяч человек», - напомнила Сергунина.
Отмечается, что с начала года специалисты разработали 150 новых экскурсионных программ, которые посвящены и экспозициям, и территории комплекса. Сергунина сообщила, что в ближайшее время на ВДНХ откроют новые выставки и будут дальше развивать созданный в этом году биокластер.
