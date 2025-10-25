СМИ: Белые медведи атаковали российскую метеорологическую станцию

Белые медведи атаковали метеорологическую станцию в районе мыса Челюскин, сообщает Telegram-канал Baza.

Медведь напал на местного жителя в Кузбассе

При этом сотрудники станции уточнили, что визиты животных происходят регулярно, сравнив их появление с «голубями в городе».

В качестве средства защиты на станции используется звук взрыва со вспышкой «Сигнал Охотника», а также устройство «Гром», издающее громкий звук.

Ранее в Южно-Сахалинске в результате нападения медведя погибли два человека у скульптуры «Три оленя». Композиция расположена в 14 километрах от центра города. Региональное отделение Следственного комитета России сообщило, что было открыто уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
