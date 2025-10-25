В России с 2026 года повысят таможенные сборы на импортные товары

В ведомстве уточнили, что обновленные ставки будут соответствовать затратам на проведение таможенных операций. При этом повышение не затронет экспортные пошлины, товаров для личного пользования и транспорта, водных и воздушных судов.

Изменения предусматривают повышение верхнего стоимостного порога партии с 7 до 10 миллионов рублей, а также рост максимальной ставки с 30 тысяч рублей до 73 тысяч 860 рублей.

Максимальная ставка таможенного сбора в размере 30 тысяч рублей не менялась с 2004 года. В рамках новых правил предусмотрен более дифференцированный подход в зависимости от стоимости товарных партий, передает «Радиоточка НСН».

