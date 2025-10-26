Минобороны: За ночь ПВО сбили 82 БПЛА ВСУ

Минувшей ночью 26 октября российские средства ПВО ликвидировали 82 беспилотника ВСУ над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Из гаражей в окопы: Как Россия стала лидером в разработке РЭБ

В ведомстве уточнили, что 30 украинских дронов были сбиты над Брянской областью, 26 — над Тульской, семь — над Черным морем и по четыре — над Азовским морем, Краснодарским краем и Рязанской областью.

По данным МО, еще три беспилотника уничтожили над Ростовским регионом, два — над Московским, в том числе один БПЛА, летевший на Москву, и по одному дрону — над Курским и Липецким регионами.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара ВСУ была повреждена плотина Белгородского водохранилища, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
