Минобороны: За ночь ПВО сбили 82 БПЛА ВСУ
Минувшей ночью 26 октября российские средства ПВО ликвидировали 82 беспилотника ВСУ над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что 30 украинских дронов были сбиты над Брянской областью, 26 — над Тульской, семь — над Черным морем и по четыре — над Азовским морем, Краснодарским краем и Рязанской областью.
По данным МО, еще три беспилотника уничтожили над Ростовским регионом, два — над Московским, в том числе один БПЛА, летевший на Москву, и по одному дрону — над Курским и Липецким регионами.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара ВСУ была повреждена плотина Белгородского водохранилища, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Ашан» зарегистрировал в России товарный знак с красным птенцом
- Танец Трампа в аэропорту в Малайзии попал на видео
- Минобороны: За ночь ПВО сбили 82 БПЛА ВСУ
- Сергунина: Более 7,5 млн человек посетили музеи ВДНХ с начала года
- В Самаре возбудили дело по факту ДТП с детской командой
- СМИ: Белые медведи атаковали российскую метеорологическую станцию
- СМИ: ЕС вошел в тройку главных торговых партнеров России вопреки санкциям
- Израиль нанес точечный удар по центру сектора Газа
- Под Калининградом экскурсионный автобус съехал в кювет
- СМИ: В Испании нашли пропавшую картину Пикассо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru