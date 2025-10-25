Под Калининградом экскурсионный автобус съехал в кювет
25 октября 202520:16
Экскурсионный автобус с 40 пассажирами съехал в кювет в Полесском районе под Калининградом, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Уточняется, что водитель не справился с управлением на трассе. Специалисты МЧС РФ эвакуировали людей через переднюю дверь автобуса.
На месте работали 15 человек личного состава и три спецавтомобиля МЧС.
Туроператор отправил на место происшествия второй автобус, чтобы все пассажиры благополучно доехали до места назначения.
