СМИ: ЕС вошел в тройку главных торговых партнеров России вопреки санкциям
Общий объем экспорта в России в 2024 году увеличился на 18% и достиг 300 миллиардов долларов, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на данные Немецкого экономического института (Institut der deutschen Wirtschaft, IW).
По данным издания, Евросоюз при этом остается третьим торговым партнером РФ по значимости. Общий товарооборот стран составил 67,5 миллиарда евро.
Вместе с тем структура торговли заметно поменялась. К примеру, Германия сократила импорт российских товаров на 92%, но общий объем товарооборота составил 9,5 миллиарда долларов. У Франции и Нидерландов аналогичный показатель составил 6 миллиардов долларов. Венгрия же, напротив, нарастила импорт на 31% до 6,2 миллиарда рублей. Торговля с Венгрией, напротив, выросла — импорт увеличился на 31% до $6,2 млрд.
Ранее ЕС запретил ввозить в Россию пластиковые игрушки и модели с моторчиками в рамках нового пакета санкций. Под запрет, помимо машинок, подпадают, например, коляски для кукол и сами куклы, различные головоломки и даже трехколёсные велосипеды, передает «Радиоточка НСН».
