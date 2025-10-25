СМИ: ЕС вошел в тройку главных торговых партнеров России вопреки санкциям

Общий объем экспорта в России в 2024 году увеличился на 18% и достиг 300 миллиардов долларов, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на данные Немецкого экономического института (Institut der deutschen Wirtschaft, IW).

СМИ: Администрация Трампа подготовила проект новых санкций против России

По данным издания, Евросоюз при этом остается третьим торговым партнером РФ по значимости. Общий товарооборот стран составил 67,5 миллиарда евро.

Вместе с тем структура торговли заметно поменялась. К примеру, Германия сократила импорт российских товаров на 92%, но общий объем товарооборота составил 9,5 миллиарда долларов. У Франции и Нидерландов аналогичный показатель составил 6 миллиардов долларов. Венгрия же, напротив, нарастила импорт на 31% до 6,2 миллиарда рублей. Торговля с Венгрией, напротив, выросла — импорт увеличился на 31% до $6,2 млрд.

Ранее ЕС запретил ввозить в Россию пластиковые игрушки и модели с моторчиками в рамках нового пакета санкций. Под запрет, помимо машинок, подпадают, например, коляски для кукол и сами куклы, различные головоломки и даже трехколёсные велосипеды, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕСРоссияЕвросоюзТорговля

Горячие новости

Все новости

партнеры