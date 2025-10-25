Израиль нанес точечный удар по центру сектора Газа
Армия Израиля сообщила о нанесении точечного удара по центру сектора Газа.
Как заявляет израильская сторона, целью атаки была ликвидация вооруженного палестинского радикала из движения «Исламский джихад» в районе лагеря беженцев Нусейрат.
Также уточняется, что радикал планировал совершить атаку против Армии обороны Израиля".
Ранее спецпредставитель администратора по программе помощи палестинскому народу Программы развития ООН (ПРООН) Яко Силлиерс допустил, что на восстановление сектора Газа потребуется 70 млрд долларов. По его словам, данная сумма была получена по итогам оперативной оценки ущерба и потребностей, которую совместно провели ООН, Евросоюз и Всемирный банк, напоминает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru