В Самаре возбудили дело по факту ДТП с детской командой

Попавший в ДТП автобус в Самаре перевозил детскую команду по спортивной гимнастике, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля пострадало семь человек. Среди них четыре ребенка, которые находились в автобусе и трое взрослых, ехавших в легковом автомобиле.

Возбуждено уголовное дело за оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства, которое регулирует порядок перевозки детей, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
