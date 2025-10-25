В Самаре возбудили дело по факту ДТП с детской командой
Попавший в ДТП автобус в Самаре перевозил детскую команду по спортивной гимнастике, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Самарской области.
В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля пострадало семь человек. Среди них четыре ребенка, которые находились в автобусе и трое взрослых, ехавших в легковом автомобиле.
Возбуждено уголовное дело за оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.
Прокуратура проверит соблюдение законодательства, которое регулирует порядок перевозки детей, передает «Радиоточка НСН».
