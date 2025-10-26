Танец Трампа в аэропорту в Малайзии попал на видео

Президент США Дональд Трамп сразу после прибытия в Малайзию исполнил несколько танцевальных движений вместе со встретившими его местными жителями прямо в аэропорту. Танец попал на видео, которое 26 октября опубликовал телеканал «Magno News» на YouTube.

Американский лидер прилетел на саммит АСЕАН в качестве почетного гостя. После визита в Малайзию он отправится в Японию и Южную Корею.

Отмечается, что в аэропорту Трампа встретил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. После краткого общения с малазийским лидером американский президент присоединился к танцующим местным жителям.

Окружающие поаплодировали Трампу. Дальше политик подошел к группе встречавших его людей, державших флаги двух стран, и попросил у них эти символы, подержал их, а потом вернул.

Ранее Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
