Танец Трампа в аэропорту в Малайзии попал на видео
Президент США Дональд Трамп сразу после прибытия в Малайзию исполнил несколько танцевальных движений вместе со встретившими его местными жителями прямо в аэропорту. Танец попал на видео, которое 26 октября опубликовал телеканал «Magno News» на YouTube.
Американский лидер прилетел на саммит АСЕАН в качестве почетного гостя. После визита в Малайзию он отправится в Японию и Южную Корею.
Отмечается, что в аэропорту Трампа встретил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. После краткого общения с малазийским лидером американский президент присоединился к танцующим местным жителям.
Окружающие поаплодировали Трампу. Дальше политик подошел к группе встречавших его людей, державших флаги двух стран, и попросил у них эти символы, подержал их, а потом вернул.
Ранее Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
