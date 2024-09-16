«От Коки до Слепакова»: Чем грозят артистам новые иноагентские истории

ОТ СОБОЛЕВА ДО СЛЕПАКОВА. «ДВЕ ПЕСНИ И ТРИ ПОПЫТКИ»

Автор знаменитых ироничных куплетов, музыкант и комик Семен Слепаков был признан иноагентом в апреле 2023 года. Это решение объясняли иностранным финансированием и высказываниями против спецоперации. С тех пор он дважды безуспешно пытался оспорить этот статус и успел назвать «нашим народом» народ Израиля на фоне обстрелов этой страны. По данным СМИ, 10 сентября 2024 года в Верховный суд РФ поступила новая жалоба от Слепакова, не согласного со статусом иноагента.

Тем временем стало известно, за что конкретно артист был внесен в списки Минюста. По данным РИА Новости, речь идет об исполнении «антироссийских песен и стихов», в числе которых упоминаются композиции «Колыбельная» и «Нет вобле!». Кроме того, в судебных документах говорится о шутках Слепакова о референдуме в городе с русскоязычным населением и «иностранном финансировании».

15 сентября всплыли новые факты о признанном в РФ иноагентом юмористе Максиме Галкине, который в конце августа также в третий раз попытался в суде оспорить этот статус. На портале судов общей юрисдикции Москвы появилась информация о том, что Галкин на своих зарубежных концертах распространял фейки о спецоперации и действиях России.

Другой переехавший в Израиль комик-иноагент Михаил Шац на пороге осени занялся распродажей своей российской недвижимости.

Так, в конце августа экс-ведущий «ОСП-студии» продал за 33 млн рублей 82-метровую квартиру на Моховой улице в центре Санкт-Петербурге, которые СМИ называют его «родовым гнездом». По данным Telegram-канала Shot, Шац также хочет продать элитную московскую квартиру на Патриарших прудах стоимостью 100 млн рублей.

При этом прецедент для комиков-иноагентов уже был. В конце марта Минюст исключил из реестра иноагентов блогера Николая Соболева, который назвал это чудом и иронично высказался о «хороших русских», «лучших русских» и «великолепных русских».

«Печально за всем этим наблюдать. Как уехавшие продолжают отрываться вне контекста, перестают чувствовать народ, оскорбляют людей, которые не захотели уезжать. Уехав из России, человек «замораживает» мышление и отсечкой становится дата его отъезда. Чем дольше человек в релокации – тем больше он не понимает, что здесь происходит. И это заметно по всем публичным спикерам. Они только этого, к сожалению, не замечают», - философски заметил блогер.