«От Коки до Слепакова»: Чем грозят артистам новые иноагентские истории
Иноагент-Слепаков в третий раз обратился в суд, желая повторить «чудо Соболева», Монеточка отменила Казахстан, а Клаве Коке пришлось оправдываться за концерт в Германии.
Артисты и комики, покинувшие Россию на фоне СВО, все реже попадают в поле зрения российских СМИ. Однако эту тенденцию в выходные нарушил Семен Слепаков, признанный в РФ иноагентом.
Журналисты выяснили, что Слепаков попытался в очередной раз оспорить в суде этот статус и вспомнили в этой связи о «чуде» с другим комиком Николаем Соболевым. При этом в числе главных героинь иноагентских историй в музыке внезапно оказалась Клава Кока, которой «припомнили» концерт в Германии.
ОТ СОБОЛЕВА ДО СЛЕПАКОВА. «ДВЕ ПЕСНИ И ТРИ ПОПЫТКИ»
Автор знаменитых ироничных куплетов, музыкант и комик Семен Слепаков был признан иноагентом в апреле 2023 года. Это решение объясняли иностранным финансированием и высказываниями против спецоперации. С тех пор он дважды безуспешно пытался оспорить этот статус и успел назвать «нашим народом» народ Израиля на фоне обстрелов этой страны. По данным СМИ, 10 сентября 2024 года в Верховный суд РФ поступила новая жалоба от Слепакова, не согласного со статусом иноагента.
Тем временем стало известно, за что конкретно артист был внесен в списки Минюста. По данным РИА Новости, речь идет об исполнении «антироссийских песен и стихов», в числе которых упоминаются композиции «Колыбельная» и «Нет вобле!». Кроме того, в судебных документах говорится о шутках Слепакова о референдуме в городе с русскоязычным населением и «иностранном финансировании».
15 сентября всплыли новые факты о признанном в РФ иноагентом юмористе Максиме Галкине, который в конце августа также в третий раз попытался в суде оспорить этот статус. На портале судов общей юрисдикции Москвы появилась информация о том, что Галкин на своих зарубежных концертах распространял фейки о спецоперации и действиях России.
Другой переехавший в Израиль комик-иноагент Михаил Шац на пороге осени занялся распродажей своей российской недвижимости.
Так, в конце августа экс-ведущий «ОСП-студии» продал за 33 млн рублей 82-метровую квартиру на Моховой улице в центре Санкт-Петербурге, которые СМИ называют его «родовым гнездом». По данным Telegram-канала Shot, Шац также хочет продать элитную московскую квартиру на Патриарших прудах стоимостью 100 млн рублей.
При этом прецедент для комиков-иноагентов уже был. В конце марта Минюст исключил из реестра иноагентов блогера Николая Соболева, который назвал это чудом и иронично высказался о «хороших русских», «лучших русских» и «великолепных русских».
«Печально за всем этим наблюдать. Как уехавшие продолжают отрываться вне контекста, перестают чувствовать народ, оскорбляют людей, которые не захотели уезжать. Уехав из России, человек «замораживает» мышление и отсечкой становится дата его отъезда. Чем дольше человек в релокации – тем больше он не понимает, что здесь происходит. И это заметно по всем публичным спикерам. Они только этого, к сожалению, не замечают», - философски заметил блогер.
ОТ МОНЕТОЧКИ ДО КОКИ: «БАЛАНДА, КАЙФ И ГОРДОСТЬ»
Музыканты-иноагенты в отличие от комиков пока не спешат «переобуваться» и пытаться «очистить» свой статус, однако для некоторых из них ситуация усугубляется.
6 сентября стало известно о возбуждении уголовного дело в отношении певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова) за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Девушке теперь грозят штраф до 300 тысяч рублей или даже до двух лет лишения свободы.
В этот же день Монеточка анонсировала европейский тур от Германии до Испании, предложив своим фанатам «чифирнуться, потравить баланду и побалдеть по-черному». Однако через пару дней певица заявила об отмене концерта в Казахстане, опасаясь, что там ее «отправят в тюрьму». 8 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела по аналогичной статье в отношении рэпера-иноагента Моргенштерна, который поспешил срочно удалить все посты из своего Telegram-канала.
Тем временем, признанная иноагентом Земфира, не делая громких заявлений, начала 13 сентября свой евротур, уже выступив в Белграде (Сербия) и Лимассоле (Кипр). Турне автора «Ромашек» должно завершиться в середине ноября концертами в Париже и Лондоне.
При этом в середине сентября в «иноагентскую историю» чуть не вляпалась Клава Кока, еще недавно попавшая в поле зрения СМИ, поддержав девочку-квадробера в конфликте с другой исполнительницей Mia Boyka.
Telegram-канал Mash сообщил, что представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией попросили признать иноагентами Клаву Коку, Бьянку и Jony. Им припомнили концерты в Германии в октябре 2023 года, организатор которых якобы «донатила ВСУ».
Кока возмутилась и назвала эти заявления «чушью и бредом», опубликовав в соцсетях видео с того самого концерта «с нашими людьми и нашим флагом».
Со своей стороны, продюсер и гендиректор Black Star Павел Курьянов, комментируя нападки на Коку, заверил, что в выступлениях российских артистов за рубежом нет ничего плохого, а совсем наоборот.
«С чего вдруг какой-то фонд решил, что выступать русским артистам для русскоязычных людей за границей, теперь это плохо? Мы с кайфом и с гордостью ездим за границей, выступаем для русских людей, куда они приходят с русскими флагами и продвигаем русскую культуру», - пояснил Курьянов изданию Starhit.
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