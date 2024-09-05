Певица Клава Кока заступилась за девочку-квадробера, обиженную певицей Mia Boyka

Певица Клава Кока высказалась в защиту девочки-квадробера Марьяны, которая посчитала, что ее высмеяла певица Mia Boyka (Мария Бойко) на своем концерте.

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«Хочу передать тебе большие лучики поддержки и любви, чтобы ты не расстраивалась и не переживала, - заявила Клава Кока. - Ты очень очаровательная, прекрасная и милая. Всегда слушай свое сердечко — только оно подскажет, как нужно делать», - написала певица в своих соцсетях.

Певица также пригласила Марьяну на свой концерт в Москве.

Марьяну также поддержала Ксения Собчак.

«Я, очевидно, на стороне здравого смысла, веселья, шуток и детей. Мяу», - написала Собчак в своем Telegram-канале.

Ранее певец Егор Крид записал видео в маске кошки в поддержку девочки и квадроберов. В свою очередь мама пострадавшей девочки заявила RT, что представитель Mia Boyka пытается «замять» скандал.

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ФОТО: РИА Новости
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