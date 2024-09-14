Семен Слепаков обжаловал в Верховном суде отказ в снятии статуса иноагента
Артист Семен Слепаков (признан в РФ иноагентом) обжаловал в Верховном суде отказ в снятии с него статуса иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.
Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
Слепаков был признан иностранным агентом в апреле 2023 года. По данным ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной и государственной службе, а также высказывался критически о россиянах. В настоящее время артист проживает в Израиле.
В июне 2023 года Слепаков подал иск в Замоскворецкий суд Москвы с требованием исключить его из реестра иноагентов, но его иск был отклонен. Апелляция оставила решение суда в силе. В июле кассационный суд также отклонил его жалобу.
Помимо этого, в июне Слепаков был оштрафован на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в своих публикациях в интернете, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru