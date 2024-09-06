На певицу Монеточку завели уголовное дело
6 сентября 202416:21
Уголовное дело завели на певицу Монеточку (настоящее имя - Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Уточняется, что дело возбуждено по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
«Расследование на контроле в прокуратуре», - говорится в сообщении.,
Ранее Монеточка, уехавшая из России после начала спецоперации, заявила, что скучает по родному Екатеринбургу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru