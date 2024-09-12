СМИ: Клаву Коку, Бьянку и JONY потребовали признать иноагентами

Отмечается, что это может стать поводом для признания артистов иноагентами. По данным представителей проекта, указанные артисты выступали в Германии на фестивале Glamotion в октябре 2023 года, при этом им выплачивали гонорары в евро.

Ранее сообщалось, что организаторов фестиваля Glamotion Надежду и Алексея подозревают в тайном спонсировании ВСУ

