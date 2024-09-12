СМИ: Клаву Коку, Бьянку и JONY потребовали признать иноагентами
Члены Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией потребовали от Генпрокуратуры России проверить исполнителей JONY (настоящее имя — Джахид Афраил оглы Гусейнли), Бьянку (Татьяну Липницкую) и Клаву Коку (Клавдию Высокову) на предмет иностранного финансирования, сообщил Telegram-канал Mash.
Отмечается, что это может стать поводом для признания артистов иноагентами. По данным представителей проекта, указанные артисты выступали в Германии на фестивале Glamotion в октябре 2023 года, при этом им выплачивали гонорары в евро.
Ранее сообщалось, что организаторов фестиваля Glamotion Надежду и Алексея подозревают в тайном спонсировании ВСУ
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru