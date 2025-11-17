Россиянам рассказали о рисках для экономики из-за отношения зумеров к труду

По его словам, в первую очередь, зумеры массово уходят из неинтересных для них сфер, что ведёт к усилению кадрового голода в промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ и госсекторе.

Второй риск — частая смена работы, из-за чего увеличиваются затраты компаний на подбор, адаптацию и обучение персонала. Третий риск — это стремление зумеров к новизне и нелюбовь к иерархиям, что мешает их формировать глубокую экспертизу в сложных отраслях, где требуются годы погружения.

«Четвёртый риск — дополнительное давление создает требования к особым условиям труда и корпоративной культуре, что вынуждает бизнес перестраивать модели управления», — отметил эксперт.

Мосягин добавил, что на всё вышеобозначенное накладывается пятый риск — конфликт ценностей между поколениями, приводящий к ухудшению управляемости и снижению качества командной работы.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила «Радиоточке НСН», что работодатели по-прежнему предпочитают иметь дело с молодыми сотрудниками, возрастных кандидатов стали охотно принимать на работу относительно недавно.

