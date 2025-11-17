Буланова обвинила в предательстве ушедших от неё танцоров
Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова заявила изданию «СтарХит», что в настоящее время выступает с новыми танцорами, так как старые её подвели.
Сообщается, что один из представителей прежней команды Дмитрий Берегуля взял паузу из-за проблем со здоровьем. А супруги Максим и Алёна Алалыкины, по словам певицы, её «просто предали».
«Некрасивая история... Если вы их где-то выловите, спросите у них, что произошло... Это просто предательство настоящее... Ну, с Димой Берегулей у нас лучше отношения, с Аленой и Максом хуже», — сказала Буланова.
Исполнительница добавила, что продолжит здороваться с танцорами, но сотрудничать не будет.
Ранее Буланова заявила, что ни на каких условиях не станет работать с кем-либо из продюсеров, сообщает «Свободная пресса».
