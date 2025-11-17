«От суровости до шуточек»: Алиса Вокс об участии в новом альбоме Галанина
Новый альбом группы «СерьГа» отсылает к светлым воспоминаниям и ностальгии, а в его песнях много философии, но без грусти, сказала в эфире НСН Алиса Вокс.
В новом альбоме группы «СерьГа» очень важны тексты, при этом он больше про «подумать», чем про развлечения, рассказала в интервью НСН певица Алиса Вокс.
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин 16 ноября отметил День рождения и представил новый альбом под названием «Страна таксофонов». На пластинке две совместных песни Галанина и Вокс - «Парус» и «Голоса», строки из которой и взяты в название. Алиса отметила, что такое название стало для нее стало сюрпризом.
«На альбоме две наши совместные песни, это песни Сергея Юрьевича, в которых я приняла участие, что для меня большая честь и радость. Каждый раз, когда я приходила записывать песню, я узнавала о том, что у альбома будет новое название. Сначала он должен был называться "Парус". После того, как мы записали песню "Голоса", Сергей Юрьевич сказал, что он будет называться "Голоса", а за две недели до релиза он сообщил, что буквально вчера придумал новое название. Это большая веха в моей истории, большое достижение, что я стала частью альбома легендарной группы "СерьГа"», - отметила певица.
Галанин ранее говорил НСН, что новый альбом будет «житейский, добрый и о любви», однако Вокс посоветовала обратить внимание на тексты.
«Это альбом, скорее, про подумать, чем про отдохнуть. Там очень хорошие тексты, их нужно максимально внимательно слушать, они очень осмысленные и философские. Лейтмотивом альбома стала ностальгия, какие-то такие очень глубокие экзистенциальные мысли, но в то же время светлые. То есть это не какой-то мрачняк, как в анекдоте: "Хочу, чтобы у меня всё было! Мужик, у тебя всё было". Это скорее светлое воспоминание с улыбкой – не грусть и не печаль. Моя мега-любимая песня на этом альбоме — это "Голоса". Когда мне Сергей Юрьевич её показал в самом начале, я сразу поняла, что это хит. Она очень классная, в духе Сан-Ремо в хорошем смысле. Она ностальгическая по звучанию, у нее очень теплый ламповый саунд, который отсылает к временам молодости его сверстников. Поскольку я тоже выросла на такой музыке, мне это тоже близко и интересно», - разъяснила Алиса.
Она также рассказала о трансформации их творческого дуэта с Галаниным за девять месяцев с момента записи песни «Смерти нет» на студии Vintage Records.
«Это было для меня полной неожиданностью. Первое наше общение было очень дистанцированное, со страхом и величайшим пиететом с моей стороны, я сильно стеснялась. На съемках нашего клипа на песню "Смерти нет" я была просто как натянутая струна, боялась слово лишнее сказать. Но дальше, после того, как Сергей Юрьевич меня позвал сначала исполнить с ним песню "Голоса", а потом прислал еще и "Парус", мы встречаемся уже, как старые добрые друзья. У нас уже есть общие шуточки, приколы, маленькие традиции, пересечения. За это время я открыла, что он на сцене как скала - фундаментальный, большой, кажется неприступным, очень жестким и суровым, а в жизни это абсолютно милейший человек с чудесным чувством юмора, очень добрый и с открытым сердцем. Я хочу поблагодарить Сергея Юрьевича за этот опыт, поздравить его с Днем рождения и пожелать бодрости духа, оптимизма, и чтобы в жизни было больше мажорных аккордов», - заключила собеседница НСН.
Сергей Галанин ранее рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» про «хулиганские» песни с нового альбома «Сука-борщевик» и «Клюёт».
