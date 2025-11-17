В новом альбоме группы «СерьГа» очень важны тексты, при этом он больше про «подумать», чем про развлечения, рассказала в интервью НСН певица Алиса Вокс.

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин 16 ноября отметил День рождения и представил новый альбом под названием «Страна таксофонов». На пластинке две совместных песни Галанина и Вокс - «Парус» и «Голоса», строки из которой и взяты в название. Алиса отметила, что такое название стало для нее стало сюрпризом.