Подозреваемых в подготовке нападения на полицейских задержали в Дагестане

По версии следствия, подозреваемые создали террористическое сообщество и вступили в сговор. Однако довести свой преступный умысел до конца они не смогли в связи с своевременным задержанием.

«Возбуждено уголовное дело по статьям «Организация террористического сообщества» и «Приготовление к посягательству на жизнь сотрудника правоохранительного органа... Задержанные заключены под стражу», - говорится в сообщении.

Ранее суд в Махачкале отправил под арест женщину, подозреваемую в подготовке теракта в Хасавюрте, сообщает «Свободная пресса».

