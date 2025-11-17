Подозреваемых в подготовке нападения на полицейских задержали в Дагестане
В Дагестане задержали шестерых жителей республики, которые подозреваются в подготовке нападения на полицейских. Об этом со ссылкой на республиканское управление Следственного комитета РФ сообщает RT.
По версии следствия, подозреваемые создали террористическое сообщество и вступили в сговор. Однако довести свой преступный умысел до конца они не смогли в связи с своевременным задержанием.
«Возбуждено уголовное дело по статьям «Организация террористического сообщества» и «Приготовление к посягательству на жизнь сотрудника правоохранительного органа... Задержанные заключены под стражу», - говорится в сообщении.
Ранее суд в Махачкале отправил под арест женщину, подозреваемую в подготовке теракта в Хасавюрте, сообщает «Свободная пресса».
