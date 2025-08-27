Тренд из Голливуда: Войтинский объяснил интерес продюсеров к экранизации книг
При создании киноадаптации книги продюсеры рискуют куда меньше, чем при работе над новым сценарием, поскольку получают доступ к знакомому названию и готовой фанбазе, заявил НСН Александр Войтинский.
Приобретение прав на экранизацию книги развязывает руки представителям киноиндустрии, позволяя превратить литературный источник в нечто новое со знакомым зрителю названием, заметил в разговоре с НСН кинорежиссер Александр Войтинский.
Россияне относят к наиболее удачным экранизациям фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Михаила Булгакова, семейную картину Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» по циклу Эдуарда Успенского и сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» по книге Роберта Гараева. Соответствующее исследование представили ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа, «Ростелеком», книжный сервис «Литрес» и рекомендательный сервис LiveLib. Войтинский допустил, что повышенный интерес к экранизациям книг в последние годы продиктован желанием продюсеров строить продвижение фильма на знакомом названии.
«Вложение до миллиарда рублей и более в проект в надежде собрать в районе 3-5 миллиардов – огромный риск. Нужно на что-то опираться, продюсеры всегда смотрят в сторону авторских прав. Насколько знаю, в Голливуде таких проектов уже 70%, в России он тоже растет. Знакомое дешевле продвигать, с теми же деньгами процент осведомленных о фильме будет больше. Возможно, книг люди не читали, но, как минимум, название проверено, кто-то на нем уже строил промо. Кроме того, при работе над новым сценарием ты сначала строишь вселенную, ее законы, на это уходит год. В случае с книгой кто-то уже в свое время провел такую работу, есть вселенная, название, аудитория и даже фанбаза. Новое продвигать всегда дороже, потому продюсеры сегодня неохотно за это берутся», - пояснил он.
Собеседник НСН также заявил, что заинтересован в создании киноадаптации книги, однако не любая история способна заинтересовать его.
«Сегодня я читаю много сказок, о которых никогда не слышал, и понимаю, что зрителю это было не очень интересно. Я говорю не про деньги, а о внимании, актуальности. Прелесть «По щучьему велению» была в том, что все знают про Емелю, это наш коренной ментальный герой. Мы все такие – лежим на печи и ждем, когда все само произойдет. Это очень близко нам и хочется увидеть, как все было. Здорово, что заведомо есть любопытство, ты чувствуешь ответственность, находишься на острие интереса, что вдохновляет любого художника. В целом же мне было бы интересно поработать над какой-то экранизацией», - рассказал режиссер.
По его словам, при работе над экранизацией важно создавать принципиально новое произведение, и такая возможность часто доступна.
«Думаю, руки развязываются, если на книгу куплены права. На мой взгляд, экранизация не должна быть иллюстрацией, если иное не предусмотрено договором. Ты можешь делать что угодно, это отдельное произведение, которое рассчитано на сегодняшних зрителей в кинотеатрах. Полная свобода автора, никаких моральных обязанностей перед кем-то нет и быть не может. Это вопрос рассказчика, как правильно рассказывать», - уточнил Войтинский.
Ранее режиссер Александр Котт в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что частое обращение современных кинематографистов к классике говорит о нехватке творческих идей. Он также подчеркнул, что при создании экранизации важно перерабатывать литературное произведение в нечто новое. Удачным примером, по словам режиссера, является картина «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, которая произвела на режиссера куда более сильное впечатление, чем роман Михаила Булгакова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блогеры и микробизнес потеряют 90% доходов без рекламы в Instagram
- Песков: Россия хочет решить конфликт на Украине дипломатией
- Названа средняя зарплата работников киноиндустрии в 2025 году
- Песков назвал важнейшую тему в украинском урегулировании
- Тренд из Голливуда: Войтинский объяснил интерес продюсеров к экранизации книг
- СМИ: В администрации Владимира проходят следственные мероприятия
- ВС России освободили Первое Мая в ДНР
- Депутат ГД Бессараб сравнила распределение после вузов с наказанием
- СМИ: Трамп убедил Орбана сменить позицию по Украине в ЕС
- Теннисист Джокович заявил о намерении выучить русский язык
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru