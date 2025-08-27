По его словам, при работе над экранизацией важно создавать принципиально новое произведение, и такая возможность часто доступна.

«Думаю, руки развязываются, если на книгу куплены права. На мой взгляд, экранизация не должна быть иллюстрацией, если иное не предусмотрено договором. Ты можешь делать что угодно, это отдельное произведение, которое рассчитано на сегодняшних зрителей в кинотеатрах. Полная свобода автора, никаких моральных обязанностей перед кем-то нет и быть не может. Это вопрос рассказчика, как правильно рассказывать», - уточнил Войтинский.

Ранее режиссер Александр Котт в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что частое обращение современных кинематографистов к классике говорит о нехватке творческих идей. Он также подчеркнул, что при создании экранизации важно перерабатывать литературное произведение в нечто новое. Удачным примером, по словам режиссера, является картина «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, которая произвела на режиссера куда более сильное впечатление, чем роман Михаила Булгакова.

