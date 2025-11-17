В Госдуме объяснили, можно ли убрать выходные дни из расчета отпусков
Вычет выходных дней из расчёта отпуска приведёт к увеличению нагрузки на бюджет. Об этом NEWS.ru заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Как пишет RT, с инициативой не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска выступили депутаты от ЛДПР.
По словам Нилова, любые дополнительные отпуска являются серьёзной нагрузкой не только на бюджеты всех уровней, но также и на работодателей, поэтому следует понять, готовы ли к этому в правительстве и профсоюзах.
«Все зависит от позиции правительства и социальных партнеров трехсторонней комиссии, тогда можно говорить о перспективах принятия», - указал парламентарий.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила «Радиоточке НСН», что вычет выходных из отпуска ударит по зарплате работника.
