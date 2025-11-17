«Почта России» заявила о частичном восстановлении доставки посылок в США

Госкомпания «Почта России» восстановила доставку посылок в США в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец». Об этом сообщает RT.

Отмечается, что отправлять можно подарки и образцы стоимостью до 100 долларов, а также документы без товарных вложений.

«Важно указать верную категорию. Если авиаперевозчик или таможенная служба США обнаружит, что вложение не соответствует заявленной категории, отправление не будет доставлено», — говорится в сообщении.

Ранее «Почта России» приостановила отправку посылок с товарами в США из-за остановки беспошлинного режима и вводе ввозных пошлин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

