ПРЯМИКОМ ИЗ НИЖНЕГО

Действие сериала разворачивается в Нижнем Новгороде в 2004 году. Городские улицы пестрят от торговых палаток, ларьков и рекламы, а школьники мечтают стать похожими на героев «Бригады».

В центре внимания подростки Юра, Птаха, Олег и их подруга Даша. Когда герои попадают в неприятную историю, на помощь им приходит бездомный по прозвищу Компот. Именно его в сериале и воплотил Петров. На улицу он попадает, очнувшись после тяжелых травм. От прошлого у Компота остались лишь шрамы, автобусный билетик и боевые навыки, о которых он на автомате вспоминает в случае опасности. Он спасает жизнь подросткам, а они узнают, что бездомный ничего не помнит о своей прошлой жизни и решают помочь ему обрести дом.

Компанию Петрову на экране составили молодые артисты, без которых эта история была бы совершенно другой. В кадре можно увидеть Иллариона Марова, знакомого зрителям по фильмам Романа Михайлова, а также Хетага Хинчагова, сыгравшего в «Детях перемен». Одну из главных ролей сыграл Григорий Столбов, которого можно увидеть во множестве проектов, включая «Кибердеревню» и «Улицу Шекспира». Роль Даши на экране воплотила 17-летняя Василиса Коростышевская, которая пока малознакома зрителю.

Режиссером проекта выступил Динар Гарипов, известный по второму сезону фолк-хоррора «Территория» и сериалу «Прелесть». По его словам, «Камбэк» - история про людей и человеческие судьбы. Над сценарием работали Илья Куликов («Чернобыль: Зона отчуждения», «Полицейский с Рублевки»), Алексей Иванов («Физрук», «Мир! Дружба! Жвачка!») и Василий Внуков («Перевал Дятлова»). За производство сериала отвечала продюсерская компания Russian Code, для которой «Камбэк» стал первым вышедшим сериалом.