«Камбэк» в нулевые: Зачем Александр Петров превратился в бездомного
Новый сериал «Камбэк» переносит зрителей в яркие, но бедные нулевые, раскрывая простые человеческие истории, выяснил специальный корреспондент НСН.
Буквально в мае 2025 года сценарист Олег Маловичко в беседе с НСН отмечал, что в скором времени российская киноиндустрия представит зрителю несколько историй, действие которых происходит в начале нулевых. Первым вестником таких проектов стал сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской, представленный в сентябре.
В начале октября вышел «Камбэк», тоже пропитанный духом нулевых. В сериале от «Кинопоиска» Александр Петров под песни группы Hi-Fi перевоплощается в бездомного с непростым прошлым, что само по себе удивляет зрителя. Однако не только это зацепило спецкора НСН при просмотре первых серий, которые в минувшую пятницу показали на светской премьере в кинотеатре «Пионер».
ПРЯМИКОМ ИЗ НИЖНЕГО
Действие сериала разворачивается в Нижнем Новгороде в 2004 году. Городские улицы пестрят от торговых палаток, ларьков и рекламы, а школьники мечтают стать похожими на героев «Бригады».
В центре внимания подростки Юра, Птаха, Олег и их подруга Даша. Когда герои попадают в неприятную историю, на помощь им приходит бездомный по прозвищу Компот. Именно его в сериале и воплотил Петров. На улицу он попадает, очнувшись после тяжелых травм. От прошлого у Компота остались лишь шрамы, автобусный билетик и боевые навыки, о которых он на автомате вспоминает в случае опасности. Он спасает жизнь подросткам, а они узнают, что бездомный ничего не помнит о своей прошлой жизни и решают помочь ему обрести дом.
Компанию Петрову на экране составили молодые артисты, без которых эта история была бы совершенно другой. В кадре можно увидеть Иллариона Марова, знакомого зрителям по фильмам Романа Михайлова, а также Хетага Хинчагова, сыгравшего в «Детях перемен». Одну из главных ролей сыграл Григорий Столбов, которого можно увидеть во множестве проектов, включая «Кибердеревню» и «Улицу Шекспира». Роль Даши на экране воплотила 17-летняя Василиса Коростышевская, которая пока малознакома зрителю.
Режиссером проекта выступил Динар Гарипов, известный по второму сезону фолк-хоррора «Территория» и сериалу «Прелесть». По его словам, «Камбэк» - история про людей и человеческие судьбы. Над сценарием работали Илья Куликов («Чернобыль: Зона отчуждения», «Полицейский с Рублевки»), Алексей Иванов («Физрук», «Мир! Дружба! Жвачка!») и Василий Внуков («Перевал Дятлова»). За производство сериала отвечала продюсерская компания Russian Code, для которой «Камбэк» стал первым вышедшим сериалом.
СЛЕДИМ ЗА ПЕТРОВЫМ
Зрителей, которые вечером 3 октября посетили московский кинотеатр «Пионер», к атмосфере нулевых готовили буквально с порога. Способствовал этому, прежде всего, плейлист с песнями групп Hi-Fi, «Корни» и другими знаковыми российскими треками десятилетия.
Премьера «Камбэка» привлекла немало известных гостей, включая журналистку Сашу Сулим и актеров: Анастасию Красовскую, Ивана Добронравова, Сергея Романовича и Леонида Ярмольника. Последний заверил собравшихся: «Если вы хотите понять, что происходит в российском кинематографе, нужно следить за тем, что делает Петров».
В свою очередь один из продюсеров проекта Антон Щукин представил сериал как сагу нулевых, подчеркнув, что исследовать истории поколений сложно. При этом поколение нулевых заметно отличается от людей из 90-х и 80-х.
«Поколение нулевых – это поколение идеалистов, мечтателей. Тех, кому не пофиг, и в этом их сила, брат», - сказал он.
Александр Петров же заметил, что при работе над проектом не обошлось без иронии судьбы.
«Какая-то интуиция Антона подсказала ему, что можно позвонить мне, наверное, я свободен. Буквально так и оказалось, я сказал: "Кстати, я свободен и в принципе все могу"», - вспомнил он.
Артист добавил, что «Камбэк» во многом состоялся благодаря художникам по гриму. Актеру на проекте пришлось работать с довольно сложным гримом, ведь прошлое оставило его герою многие шрамы. Отмечая взаимодействие с режиссером, Петров подчеркнул, что на площадке «Камбэка» царила удивительная атмосфера.
«Я понял, что где-то слышу какие-то отголоски моего мастера Леонида Ефимовича Хейфеца. Как-то по школе все идет. Применяются такие слова, как "исходные события", "конфликт", "взаимодействие". Нечасто встречаешь их на съемочных площадках в общении со многими людьми в индустрии, не только с артистами. У Динара это были главные слова. За это огромное спасибо», - рассказал он.
ОТ ТРИЛЛЕРА ДО YOUNG-ADULT
В итоге «Камбэк» представляет зрителю не гламурные нулевые, а сложную драму, в которой легко угадываются отголоски 90-х, но чувствуется уже и новое десятилетие. Характеры героев-подростков достаточно прописаны, чтобы у аудитории получилось сразу начать сопереживать им. Первые серии сохраняют интригу и провоцируют любопытство. После показа в день премьеры по залу прошлась целая волна позитивных обсуждений: «Такое бы я смотрел».
Впрочем, мнение критиков о проекте разошлись. К примеру, медиааналитик Елена Афанасьева в своем Telegram-канале назвала «Камбэк» попыткой сделать оригинальный проект из микса жанров от триллера до мистики, но получился у создателей, по ее словам, young-adult.
«Если зритель не тинейджер и школьные проблемы его не интересуют, то до реального начала истории потерявшего память таинственного незнакомца он не дотянет, сольется раньше», - написала она.
Кинокритик Максим Гревцев в своем Telegram-канале заметил, что новый сериал идет след вслед за проектом «Мир! Дружба! Жвачка!», также показывая, что в нулевые люди выживали, как могли.
«Но что-то в этом все-таки есть», - подчеркивает автор.
Сейчас к просмотру доступно 2 эпизода «Камбэка», а премьера третьей серии на «Кинопоиске» намечена на 11 октября. Рейтинг сериала составил 8.2 на основе 66 809 оценок, передает «Радиоточка НСН»
