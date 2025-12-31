От инди‑шедевров до сиквелов: Чем запомнился 2025 год в видеоигровой индустрии
Несмотря на сложности, 2025 год показал: игровая индустрия умеет адаптироваться и удивлять. Разработчики продолжили раздвигать границы возможного — от инновационных механик до глубоких сюжетов. Итоги года в мире видеоигр — в материале НСН.
Для игровой индустрии 2025 год оказался периодом контрастов: с одной стороны, массовые увольнения, закрытие студий и отмена громких проектов, с другой — появление поистине выдающихся игр, доказавших, что креативность и авторский взгляд по‑прежнему способны покорять сердца миллионов.
Эксперт игровой индустрии и киберспорта Иван Калмыков выделил четыре игры, ставшие символами этого парадоксального, но плодотворного года.
«Этот год действительно стал переломным для индустрии. Безусловно, нужно отметить «Kingdom Come: Deliverance II» — продолжение культовой RPG, которое задало новые стандарты исторической достоверности и проработки мира. Не менее впечатляющей стала «Clair Obscur: Expedition 33» — игра, которая удивила всех своим визуальным стилем и глубокой нарративной составляющей, став одним из главных хитов года. Особого внимания заслуживает «Split Fiction» — кооперативный экшен, который стал настоящим откровением в жанре и получил признание как лучший кооперативный проект 2025 года. И, конечно, нельзя обойти вниманием «Monster Hunter Wilds» — долгожданное продолжение франшизы, которое переосмыслило концепцию охоты и экосистем игровых миров», — рассказал Калмыков.
IT-эксперт Даниил Аржаков, в свою очередь, сказал НСН, что некоторые игры 2025 года не просто получили высокие оценки, а вызвали настоящий резонанс у пользователей разных консолей.
«Среди самых ярких игровых новинок 2025 года стоит выделить несколько знаковых релизов. Обладателям PS5 определенно стоит обратить внимание на «Ghost of Yotei» — долгожданное продолжение атмосферного и кинематографичного RPG-боевика Ghost of Tsushima. Поклонникам инди-платформеров — «Hollow Knight: Silksong», игру, вызвавшую настоящий коллапс «Steam» при запуске: она предлагает насыщенную нелинейную структуру, уникальных боссов и продуманные локации. А для ценителей реализма в ролевых играх — «Kingdom Come: Deliverance II», проект, который не боится сложности и вместо оказуаливания делает ставку на глубокие механики, исторические отсылки и увлекательный сюжет», — сказал собеседник НСН.
Директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов заявил НСН, что инди‑сцена остается драйвером инноваций в игровой индустрии.
«2025 год можно смело назвать годом инди. Весь год аудитория голосовала деньгами за небольшие, недорогие, но смелые и наполненные душой проекты. Не буду оригинальным и порекомендую «Clair Obscure: Expedition 33». Игра с потрясающим артом, западающим в душу саундтреком, довольно интересным, хоть и нишевым, игровым процессом, сдобренными хорошей историей и повествованием. Не могу назвать ее инди-игрой. Хоть игра и была реализована относительно небольшой командой за относительно небольшие для индустрии деньги, тем не менее все основные разработчики — выходцы из «большого» геймдева и имеют огромный опыт за плечами. Также стоит отметить и «Hollow Knight: Silksong». Игру отличает очень стильный 2D-визуал, напряженный аркадный игровой процесс и интересная эмоциональная история. И, конечно же, данная игра еще долгие годы будет киберспортивным снарядом для спидраннеров», — сказал собеседник НСН.
Он также отметил эпизодическую приключенческую игру «Dispatch».
«Из игр-историй этого года хочется выделить «Dispatch» от создателей «The Wolf Among Us» и «Tales From Borderlands». Разработчики из «AdHoc Studio» умеют работать с историями, а яркий комиксный визуал способствует погружению. Этакая смесь нуарного детектива и деконструкция супергероики в духе сериала «Пацаны», — добавил Пегов.
А ЧТО В РОССИИ?
Даниил Аржаков назвал 2025 год эпохой восстановления и переосмысления российской видеоигровой индустрии.
«Что до российской индустрии — 2025 год стал для нее годом восстановления и переосмысления. После кризиса 2022 года, связанного с ограничениями дистрибуции и платежей, рынок демонстрирует рост, во многом благодаря повышению качества локальных проектов и расширению внутренней аудитории, готовой поддерживать отечественных разработчиков. Ключевые изменения — активизация государственной поддержки через гранты (ИРИ, ПФКИ, «Начни игру»), налоговые льготы для IT-компаний и помощь в экспорте через Российский экспортный центр. Однако отрасль по-прежнему сталкивается с дисбалансом кадров: избыток джунов при остром дефиците опытных специалистов замедляет масштабирование студий. Тем не менее, благодаря развитию платформ вроде «VK Play Indie», участию в международных выставках (включая «Tokyo Game Show2») и акселераторам, российский геймдев постепенно формирует устойчивую экосистему, ориентированную как на внутренний, так и на глобальный рынок», — рассказал эксперт.
Иван Калмыков, в свою очередь, заявил, что российская игровая индустрия в 2025 году демонстрирует устойчивую динамику развития.
«2025 год стал важной вехой для отечественных студий — рынок расширяется, аудитория растет, а разработчики учатся сочетать качественную игру с коммерческой успешностью. Одним из ключевых событий стал анонс разработки ГОСТа на компьютерные игры, что, безусловно, повлияет на стандартизацию отрасли, хотя и вызывает вопросы об участии самих разработчиков в этом процессе. Согласно прогнозу «Strategy Partners», российская индустрия видеоигр будет расти на 5% ежегодно и к 2030 году составит 257 миллиардов рублей, что говорит о здоровом потенциале рынка. Важным позитивным изменением стали более гибкие условия финансирования — теперь разработчики могут подавать заявки на проекты с длительным циклом разработки до пяти-шести лет, что открывает возможности для создания действительно амбициозных игр», — сказал собеседник НСН.
Он также отметил, что российская видеоигровая индустрия уже готова представить себя на международной арене.
«Однако наряду с возможностями есть и вызовы. Индустрия у нас, можно сказать, только встает на ноги, а стоимость разработки качественных проектов остается высокой. К этому добавляются законодательные инициативы, такие как проект закона о маркировке игр, которые требуют внимательного отслеживания и профессионального участия экспертов в обсуждении. В целом, 2025 год показал, что российская игровая индустрия обретает зрелость и готова конкурировать на международной арене, сохраняя при этом свою уникальную идентичность», — указал эксперт.
Святослав Пегов отметил расширение сотрудничества отечественных разработчиков с китайскими и южнокорейскими коллегами.
«Для отечественной игровой индустрии этот год отметился налаживанием связей с южнокорейским и китайским рынками. Это очень важный шаг для масштабирования наших крупных игр-сервисов. Постепенно растет качество инди-проектов, что, учитывая рост популярности смелых новых игр в мире, дает хорошие надежды», — заключил эксперт.
