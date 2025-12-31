От инди‑шедевров до сиквелов: Чем запомнился 2025 год в видеоигровой индустрии

Для игровой индустрии 2025 год оказался периодом контрастов: с одной стороны, массовые увольнения, закрытие студий и отмена громких проектов, с другой — появление поистине выдающихся игр, доказавших, что креативность и авторский взгляд по‑прежнему способны покорять сердца миллионов.

Эксперт игровой индустрии и киберспорта Иван Калмыков выделил четыре игры, ставшие символами этого парадоксального, но плодотворного года.

«Этот год действительно стал переломным для индустрии. Безусловно, нужно отметить «Kingdom Come: Deliverance II» — продолжение культовой RPG, которое задало новые стандарты исторической достоверности и проработки мира. Не менее впечатляющей стала «Clair Obscur: Expedition 33» — игра, которая удивила всех своим визуальным стилем и глубокой нарративной составляющей, став одним из главных хитов года. Особого внимания заслуживает «Split Fiction» — кооперативный экшен, который стал настоящим откровением в жанре и получил признание как лучший кооперативный проект 2025 года. И, конечно, нельзя обойти вниманием «Monster Hunter Wilds» — долгожданное продолжение франшизы, которое переосмыслило концепцию охоты и экосистем игровых миров», — рассказал Калмыков.